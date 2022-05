Han mener de første ukene og månedene i England kan bli en sjokkartet for storscoreren fra Jæren. Pep Guardiola har tydelige krav og er strikt som trener, påpeker Ferdinand.

– Nye spillere får tid til å tilpasse seg under Pep i City. Det er en hard periode, og du slår ikke alltid til umiddelbart, sier den tidligere Manchester United-profilen ifølge Daily Mail.

– Det viktigste i dette blir ydmykheten hos spillerne som sliter. De sutrer ikke og lager ikke bråk. Det er der Haaland må gjøre sin del av jobben hvis ting ikke går på skinner. Man må undertrykke egoet, for i det store bildet handler det om å ikke forstyrre lagets moral, legger Ferdinand til.

Haaland noterte 86 mål på 89 kamper for Borussia Dortmund. Han kom til klubben for rundt 200 millioner kroner, og halvannet år senere får tyskerne godt over tre ganger så mye for salget til Manchester City.