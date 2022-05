Courtois sto som en mur og sikret Real CL-triumf: – I dag kunne ingen stoppe meg

NTB

Anført av matchvinnere i keeper Thibaut Courtois og Vinicius Junior slo Real Madrid Liverpool i Champions League-finalen. Kampen ble preget av kaos før start.

Real Madrid forbedret med det sin egen rekord i antall titler i den gjeveste europacupen. Den spanske tittelgrossisten står med 14 trofeer. Årets triumf var den første siden 2017/18-sesongen, da Real vant for tredje år på rad.

Også da var det Liverpool som ble slått. Den engelske klubben hadde håp om revansje, styrte banespillet, men klarte aldri å overliste Thibaut Courtois. Den belgiske keeperen var en gigant.

– I dag var det ingen som kunne stoppe meg. Jeg skulle vinne Champions League, uansett hva, sa Courtois etter kampen.

– Jeg er veldig stolt over laget. Vi hang med og da jeg måtte tre fram, så gjorde jeg det for laget. Vi har slått noen av de beste lagene i verden, sa keeperen.

Han ble hyllet av legendetrener Carlo Ancelotti.

– Utrolig, jeg kan knapt tro det, sa Real-treneren om sin keeper.

– Til slutt fortjente vi å vinne denne turneringen, sa Ancelotti.

Vinicius avgjorde

Den andre matchvinneren ble ikke Karim Benzema, som mange hadde sett for seg. Han fikk et mål annullert for offside, men vinnermålet var det Vinicius Junior som scoret i en flott kontring etter en 59 minutter.

Real Madrid har nå vunnet halvparten av de ti siste Champions League-finalene og virket festet grepet om klubbfotballens fremste trofé.

Liverpool kjempet for kort tid siden om å vinne fire trofeer. Men det endte med triumfen i FA-cupen og ligacupen. For Real ble det triumf både i serien og Champions League.

Lørdagens finale ble preget av kaos i Paris. Kampstart ble utsatt i 36 minutter på grunn av kaotiske scener utenfor Stade de France. Politiet brukte tåregass og pepperspray mot fansen, viser flere videoer som er publisert i medier og på Twitter.

Liverpool tok kommandoen

Liverpool var som ventet det førende laget fra start, anført av Mohamed Salah som ønsket revansj for den bitre finalen i 2018 da han ble skadd.

Etter et kvarter driblet Trent Alexander Arnold seg inn i feltet og spilte fri Salah på femmeteren. Courtois kastet seg kattemykt og fikk avverget avslutningen som gikk ned i motsatt hjørne.

Så smalt det skikkelig fra Sadio Mané etter 20 minutter. Han driblet seg lekkert inn i banen og klinket til fra 16-meteren. Skuddet var godt plassert og hardt, men Courtois kom seg ned i hjørnet og fikk slått ballen i stolpen med nok en klasseredning.

Real Madrid er blitt utspilt i banespillet i opptil flere Champions League-kamper denne sesongen. Men med Karim Benzema som en målgarantist har storklubben kjempet seg videre.

Benzema i VAR-drama

Etter en knapp halvtime rørte Benzema på seg for første gang i finalen. Innlegget mot ham ble plukket opp av Alisson Becker i Liverpool-målet.

Like før pause var han på ferde igjen. Franskmannen ble spilt gjennom, men klarte aldri å få av gårde en avslutning. Etter litt fram og tilbake der Liverpool-spillerne gikk i veien for hverandre i feltet, fikk han ballen og satte den i mål.

Det ble vinket for offside. Situasjonen var uklar og måtte sjekkes av VAR. Dommerteamet kom fram til at Benzema var i offside da han fikk ballen den siste gangen.

– Liverpool kontrollerte kampen i 40 minutter, men med en gang Real Madrid begynte å slå ballen bak forsvaret skapte de problemer, sa Liverpool-legenden Steven Gerrard i pausen.

Giftig Real-kontring

Andre omgang startet som den første. Liverpool tok igjen kommandoen, uten at det ble mange virkelig store muligheter. Etter en knapp times spill ropte de på straffe etter et skuddforsøk fra Salah, men dommeren sa nei.

Like etter viste Real Madrid hvorfor de er ett av verdens farligste lag å spille med. Motstanderen kan gjerne kontrollere kampen. Så kommer kontringen. Vinicius Junior snek seg inn på bakerste stolpe og styrte et innlegg fra Federico Valverde i mål.

Denne gangen ble målet stående. Real Madrid har kommet under i kamp etter kamp i sluttspillet, men tatt seg videre. Nå var det de som tok ledelsen først.

Klasseredninger på rekke og rad

Like etter forsøkte Salah seg igjen. Nok en gang dro Courtois opp en klasseredning. Det samme skjedde da Salah fikk avslutte fra bare et par meter etter 70 minutter. Courtois dro fram en beinparade og blokkerte.

Liverpool presset på i jakten på en utligning, men klarte aldri å overliste belgieren. Selv ikke da Salah fintet seg fri etter 83 minutter. Skuddet var godt og hardt, men Courtois fikk slått ballen forbi stolpen. Real Madrid-forsvarerne kastet seg over ham i glede.

Real Madrids kan utvilsomt takke Courtois for klubbens 14. triumf i Europa.