Djokovic og Nadal imponerte – Zverev og Alcaraz ille ute

NTB

Tittelforsvarer Novak Djokovic viste glimt av gammel storhet da han tok seg til 3. runde i Roland-Garros med seier over Alex Molcan i strake sett.

– Så langt, så godt. Jeg er fornøyd med følelsen ute på banen og måten jeg treffer ballen. Jeg møtte en grusspesialist, men jeg løste det bra. Jeg er på vei i riktig retning og gleder meg til neste runde, sa Djokovic etter å ha vunnet 6-2, 6-3, 7-6 (7-4).

I 3. runde møter han slovenske Aljaz Bedene, som er nummer 195 på ATP-rankingen.

Også gruskongen Rafael Nadal vant på overbevisende måte. Han slo ut hjemmefavoritten Corentin Moutet med 6-3, 6-1, 6-4 og er fortsatt ubeseiret mot franske spillere i turneringen. Det var Nadals 300. seier i Grand Slam-turneringer.

Et par andre stjernespillere var i kjempetrøbbel før de slet seg videre. Tredjeseedede Alexander Zverev medga at han var halvveis til stranden etter å ha tapt de to første settene mot argentinske Sebastian Baez.

Tenkte på ferie

– Jeg kunne ikke ha spilt dårligere, sa tyskeren etter å ha kjempet seg tilbake og vunnet 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5. I femte sett avverget han en matchball.

– Jeg prøvde bare å finne rytmen, og til slutt gjorde jeg det. Jeg tenkte på ferien jeg har planlagt i Monaco, og tankene på stranden roet meg ned.

Zverev spilte sin niende femsettskamp i Roland-Garros og vant for åttende gang.

Alcaraz vendte

Det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz var også i trøbbel. Han lå under 1-2 i sett mot veteranen Albert Ramos-Viñolas og avverget en matchball før han vant 6-1, 6-7 (7-9), 5-7, 7-6 (7-2), 6-1. Han lå også under 0-3 i femte og avgjørende sett.

– Jeg følte meg sliten. Likevel kjempet jeg til siste poeng, så jeg er fornøyd, sa 19-åringen med fire turneringsseirer i år.

Casper Ruud spiller sin 2.-rundekamp mot finske Emil Ruusuvuori torsdag.