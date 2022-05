Nytt tap for Vålerenga i derbyet – Lillestrøm alene på tabelltopp

NTB

Dag-Eilev Fagermo har fått huden full av Klanen etter svake resultater den siste tiden. Presset på Vålerenga-treneren økte med 0-2-tap mot Lillestrøm onsdag.

Stemningen var som vanlig brennhet foran derbyet, der Vålerenga var tent på å revansjere søndagens 2-3-tap mot Strømsgodset. I stedet ble det nok en nedtur for Vålerenga, Fagermo og Klanen.

– Det er helt jævlig. Først og fremst fordi vi er dårlige selv. Hadde vi prestert bra så hadde jeg ikke vært bekymret. Det er utrolig tungt å stå her nå, sa VIF-kaptein Jonatan Tollås Nation til Discovery.

– Jeg må bare beklage til alle som er glad i Vålerenga, fortsatte han.

To lag som ga alt i duellene gjorde det vanskelig for hverandre på Åråsen. Da måtte det en dødball til før det ble nettsus for LSK. En flott innsvinger fra Ylldren Ibrahimaj ble stanget inn av Tom Pettersson i boksen etter 63 minutter.

– Det er en utrolig følelse å score et så viktig mål. Det var litt stillingskrig, men så vet vi at vi er farlige på dødballer, sa Pettersson.

Tabelltopp

Ti minutter før slutt kriget Lillestrøm inn enda et mål. Espen Garnås fikk stå alene på bakre stolpe og sørge for 2-0.

Lillestrøm stikker dermed fra Viking på toppen av tabellen. Viking spilte 1-1 hjemme mot HamKam tidligere på dagen og er nå to poeng bak LSK med én kamp mer spilt. Samtidig øker Lillestrøm forspranget kontra erkerivalen Vålerenga til hele 13 poeng etter bare ni kamper spilt.

– Det er deilig å være på toppen, sa Garnås.

Vålerenga får nok en storkamp søndag, når de tar imot Rosenborg på hjemmebane. Tidligere samme dag spiller Lillestrøm borte mot Tromsø, før Eliteserien tar en pause på tre uker.

Ugjennomtrengelige Lillestrøm

En hardt presset Fagermo valgte å vrake stjernespiss Vidar Örn Kjartansson fra start mot LSK. På topp fikk 19 år gamle Seedy Jatta sjansen i favorittposisjonen.

Jatta og Vålerenga åpnet kampen best, men slet med å skape sjanser mot et bunnsolid Lillestrøm-forsvar.

I sesongens fire første hjemmekamper sto Lillestrøm med fire strake seirer, med en målforskjell på 8-0. På deres ni siste hjemmekamper i ligaen hadde Kanarifansen bare fått se ett baklengsmål på Åråsen. Det fikk de heller ikke se mot Vålerenga.

– Det er en soliditet i laget, og det er ingen som skaper nevneverdig mot oss på Åråsen for tiden, sa LSK-trener Geir Bakke.

I første omgang var det lite som tydet på mål noen veier. En heltent Gjermund Åsen kom til et par småfarlige skuddforsøk for Lillestrøm, men selv om kampen beholdt høy intensitet omgangen gjennom, falt kvaliteten på spillet inn mot pause.

Kriget inn seieren

Vålerenga gjorde grep i pausen i forsøk på å ta over initiativet etter hvilen. Fagermo var klar på hva han ønsket fra spillerne til 2. omgang da han snakket med Discovery halvveis.

– Vi må skape litt mer, var beskjeden fra Fagermo, som byttet inn Petter Strand for Taofeek Ismaheel og flyttet Osame Sahraoui opp på venstrekanten.

Men det meste var som før pause i det første kvarteret etter hvilen, før Vålerenga nok en gang slapp inn et dødballmål. Som i de to siste seriekampene endte en corner med baklengsmål for Vålerenga.

Fagermo responderte umiddelbart med et trippelbytte, med blant andre Kjartansson inn for Jatta.

Men grepene til Fagermo ga ikke den nødvendige responsen til å redde noe fra derbyet på Åråsen. Med 2-0-målet til Garnås ble det altfor tungt for Vålerenga å komme tilbake i kampen igjen.