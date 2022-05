Hovland får det ikke til å løsne – ny runde på par

Viktor Hovland spiller brukbart, men har ikke greid å komme under par på de to første rundene i PGA-mesterskapet. Foto: Eric Gay, AP / NTB

NTB

Viktor Hovland leverte en serie sterke parputter fredag, men sliter med å få inn birdieputtene i det amerikanske PGA-mesterskapet. Det ble en ny runde på par.

Etter å ha gått torsdagens åpningsrunde på 70 slag med en birdie, en bogey og resten par, doblet han på 2. runde. Det ble to birdier, to bogeyer og resten par. Begge birdier fikk følge av en bogey på neste hull.

Gjennomgangsmelodien var at han leverte mesterlige putter for å unngå bogey etter å ha spilt seg inn i trøbbel, men at selv korte birdieputter nektet å rulle i hullet.

Det gir ham foreløpig delt 23.-plass, ni slag bak Will Zalatoris og åtte bak chilenske Mito Pereira, som leverte en forrykende 64-runde fredag. Ellers er det mange som sliter med å holde seg på par, for ikke å snakke om under.

Birdie-bogey

Hovland fikk sin første birdie fredag på 4. hull. Etter godt spill senket han putten fra tre meters hold.

Det ble bogey på det neste hullet. Både utslaget og det tredje slaget havnet i roughen, og han misset en parputt fra åtte meter.

Sekvensen gjentok seg på 11. og 12. hull. Først senket han en birdieputt fra snaut to meter og var under par for annen gang fredag. Det varte bare til neste hull. Utslaget havnet i en sandgrav, og i motsetning til andre anledninger greide han ikke å unngå bogey. Han var tydelig frustrert.

I sanden

Ellers berget han både på 2., 6. og 14. hull par med gode putter etter å ha havnet i en sandgrav.

Flere ganger hadde Hovland gode birdiemuligheter, men uten å få inn putten. Med litt marginer på sin side kunne han hatt en mye bedre runde.