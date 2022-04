Medier: Hopplandslaget mangler ti millioner i sponsorinntekter

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, sier til NRK at landslaget i hopp trenger ti millioner i sponsorinntekter. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Det norske landslaget i hopp må skaffe ti millioner kroner i sponsorinntekter før mai er omme, skriver NRK og VG.

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, sier til NRK at budsjettet for hopp er på 24 millioner kroner i år. De fleste sponsoravtalene til hopplandslaget gikk ut etter OL-sesongen som nylig ble avsluttet. Da forsvant også hovedsponsor LO, som har uttalt at de ikke vil fortsette.

Nå jobbes det intenst med å hente innn nye midler. Ifølge NRK og VG må ti millioner være på plass innen slutten av mai.

– De er i en svært sårbar situasjon. Sponsorarbeid er et kontinuerlig arbeid over mange år, og mange grener har en sponsorstruktur der ikke alle avtaler går ut samtidig, sier Berg.

Hun sier at de har sikret seg en tredel av inntektene gjennom offentlige midler, men at resten må komme inn gjennom sponsorinntekter.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen har tidligere uttalt at han mener den betente konflikten i fjor er grunnen til at hop nå sliter med sponsorinntekter. Det er ikke Berg enig i.

– Den saken var avklart for et halvt år siden. Sponsorarbeid foregår kontinuerlig og går over mye lengre tid enn dette, sier hun.