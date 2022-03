Norge trøbler i curling-VM – tapte for Japan

Norges curlingkvinner i aksjon i VM i Canada. Her mot Sveits tidligere i turneringen. Foto: James Doyle / The Canadian Press via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

De norske curlingkvinnenes tap mot Japan gjør at et avansement begynner å se vanskelig ut. To kamper gjenstår i årets VM i Canada.