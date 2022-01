Johannes Thingnes Bø reagerer – må fly sammen med langrennsløpere til OL

Mandag setter blant annet skiskytterne og herrelandslaget i langrenn seg på flyet fra Norge til OL i Beijing. Det er skiskytterne skeptiske til.

– For meg virker det veldig rart om vi skal dele fly sammen med en utøvergruppe som hittil har tre positive coronatester. Jeg håper og tror at Olympiatoppen sammen med Skiforbundet klarer å organisere en plan C, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Mandag kveld norsk tid går Olympiatoppens charterfly til OL og Beijing. På flyet sitter herrelandslaget i langrenn, skiskytterlandslaget og flere andre idretter, ifølge NRK.

Føler seg ikke trygg

Bakgrunnen for skepsisen til Thingnes Bø er de positive coronatestene i langrennsleiren, som nylig har vært på et høydeopphold i italienske Seiser Alm. Først ble herretrener Arild Monsen smittet. Deretter avla Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger positive tester.

Thingnes Bø får støtte av skiskyttertrener Egil Kristiansen. Han sier til NRK at han ikke føler seg trygg slik ståa er i langrennsleiren nå.

– De som er ansvarlige må sørge for at alle som er på det flyet er så sikre som overhodet mulig, sier Kristiansen.

Han omtaler situasjonen i langrennslandslaget som «veldig uoversiktlig».

Langrennssjefen forstår skepsisen

Langrennssjef Espen Bjervig er på plass i Beijing. Les mer Lukk

Den norske langrennssjefen Espen Bjervig er på plass i Beijing. Han har forståelse for skepsisen til skiskytterleiren.

– I utgangspunktet tror jeg alle er skeptiske til å sette seg på fly nå - uansett hvem du skal sitte sammen med. Så har jeg forståelse for at de er skeptiske når det er en tropp som det har vært smitte i, men jeg kan betrygge med at det ikke er jeg som pusher på at vi skal på det flyet, sier Bjervig til Nettavisen.

OL i Beijing starter offisielt fredag. Første langrennsøvelse er lørdag. Da står fellesstart med skibytte for kvinner på programmet. Dagen etter skal herrene ut på samme distanse.