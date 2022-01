Den tidligere NRK-profilen kjenner på press og nerver før comebacket.

Under vinter-OL i Beijing gjør Line Andersen (48) comeback på TV-skjermen. Andersen skal være til stede under lekene og dekke alpint for Discovery.

Det er gått åtte måneder siden hun kjempet i retten mot sin tidligere arbeidsgiver NRK. Andersen ble tatt av skjermen før jul i 2019. Arbeidskonflikten endte med forlik.

Nå får Andersen en ny sjanse på skjermen.

– Det er godt å være aner­kjent for job­ben jeg har gjort og ikke fra «kjen­dis-­sty­ret» rundt Line Andersen – fra Discovery og TVNorges side. Det er det vik­tig­ste for meg. Å være på skjer­men i seg selv er man jo for­di man vil gjø­re en god jobb der. Det enes­te som er vik­tig for meg på skjer­men, er å gjø­re en god jobb, ikke det å være på skjer­men, sier hun til Her og Nå.

Andersen sier at hun kjenner på nerver og press før TV-comebacket.

– Det er ikke noen tvil om det. Det var ikke sik­kert at jeg skul­le kom­me til­ba­ke på TV. Det var en kal­ku­lert ri­si­ko. Jeg blir nes­ten rørt når jeg snak­ker om det, for jeg har fått helt fan­tas­tis­ke til­ba­ke­mel­din­ger fra se­e­re. Men det er jo ikke gitt at det skal ved­va­re. Så de får ta meg godt imot, og så skal jeg for­sø­ke å gjø­re den sam­me job­ben som jeg har gjort tid­li­ge­re, sier 48-åringen til Her og Nå.

Dette blir femte gang Andersen dekker olympiske leker som sportsjournalist.