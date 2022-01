Uviss reiseplan for Johaug: – Tar ingen sjanser

NTB

Det er uklart når Therese Johaug og resten av et smittefritt kvinnelandslag i langrenn kommer seg av gårde til Beijing-OL. Det jobbes intenst med nødløsninger.

Vinterlekene i Kina er bare litt over en uke unna. Torsdag går første fly med norske utøvere fra Gardermoen til Kina i Olympiatoppens regi. Der skulle hele langrennstroppen ha vært med, men den planen utgår.

Både herre- og kvinneløperne må forlenge høydeoppholdet i Seiser Alm etter de siste dagers positive koronaprøver. Sprinttrener Arild Monsen fikk påvist smitte i helgen, mens Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng mottok samme beskjed noen dager senere.

Hele OL-troppen i langrenn er «strandet» i Nord-Italia etter at det medisinske apparatet definerte alle løperne som nærkontakter. Det er nå særlig usikkert når kvinnelaget kan reise til Beijing.

Flyr fra Sveits?

Landslagslege Øystein Andersen peker på at de neste testdagene blir avgjørende.

– Regnestykket kan fort endre seg, men rett over helgen er første mulighet, sier han på spørsmål fra NTB om Johaugs OL-reise.

– Vi tar ingen sjanser på vegne av våre egne løpere, men vi har også full respekt for alle andre som skal være med på diverse fly. Det er en like viktig del av regnestykket. Vi skal ikke utsette andre utøvere fra verken Norge eller Sverige for smittefare, legger Andersen til.

Det går et nytt charterfly fra Gardermoen mandag, men det kan bli vel så aktuelt for hele langrennsleiren å reise med fly fra Zürich i Sveits på ulike dager.

– Derfra vil det være muligheter til å fly helt fram til 4. februar. Vi har flere muligheter til å komme oss av gårde, sa langrennssjef Espen Bjervig på onsdagens pressetreff.

Det kan skje at herreløperne er på plass i Kina før Johaug og co.

Dårlig tid

Olympiatoppen er også fullt involvert i OL-logistikken.

– Det er helt nødvendig å se på hvilke muligheter som foreligger. Det finnes jo noen fly som går, men timeglasset renner ganske fort. Det er ikke gitt at det er plasser. Vi er nødt til å se på ulike varianter, sa medieansvarlig Halvor Lea til NTB før det ble kjent at Kalvå og Weng er smittet.

– Det er «flighter» som er ekstremt kostbare. Det er det samme markedet alle leter etter billetter i, la han til.

OL starter 4. februar. Første langrennsøvelse blir kvinnenes skiathlon dagen etter. Eventuell sen ankomst til Kina kan skape ekstra utfordringer rundt akklimatisering for Therese Johaug og lagvenninnene til åpningsdistansen.