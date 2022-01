Norsk 35-29-seier over Litauen i håndball-EM: Storkamper på gang for Sagosen og co.

Norges Sander Sagosen under EM-kampen i håndball mot Litauen. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Sander Sagosen og Norge kjørte etter hvert fra Litauen til 35-29 i håndball-EM. Neste oppgave er en knalltøff hovedrunde mot blant andre marerittlaget Spania.

Sagosen hadde en tung kveld mot Russland, men var involvert i nesten alt i angrep i starten av kampen mot Litauen. Det samme var Harald Reinkind med fem mål før tolv minutter hadde gått.

Men i andre enden av banen gikk også nær alt inn. Det gjorde at Litauen ledet 10-9, 12-10 og 13-11.

Norge byttet keeper fra Torbjørn Bergerud til Kristian Sæverås etter snaut 20 minutter. Bergerud kom inn fra start av i andreomgangen og spilte bra.

Ordnet seg

Det sto 16-16 ved pause etter en omgang der Norge ikke viste noe som tilsier plass i semifinalen neste uke.

Norge tok ledelsen for første gang siden 9-8 da Kevin Gulliksen ordnet 18-17. Sebastian Barthold la på til 19-17 på straffe kort etter. Det ordnet seg til slutt greit for de norske spillerne etter at scoringene satt løst utover i 2.-omgangen.

Men holder dette spillet til en plass blant de fire beste i EM? Svaret er nei. Det norske laget må opp et par hakk i dagene som kommer for å kunne spille om medaljer neste helg.

Handikapp

22-23-tapet mot russerne gjorde at Norge ikke får med seg poeng inn i neste fase av EM.

Norge starter hovedrunden (i Bratislava) med kamper torsdag og fredag mot Tyskland og Polen. Rekkefølgen blir avklart tirsdag.

Dette var sentrale nasjoner da Norge fikk sitt gjennombrudd med fjerdeplass i EM i 2016. Polakkene ble slått i hovedrunden, mens tyskerne slo det norske laget i semifinalen før de sikret gull.

De to siste kampene i hovedrunden i Slovakia spilles søndag og tirsdag neste uke.

Der venter Spania og Sverige. Spanjolene har vunnet 18 av de 19 siste kampene mot Norge siden tapet høsten 1997. I denne perioden endte det uavgjort én gang.

Mandag var svenskene tett på å ryke ut. Glenn Solbergs lag slapp med skrekken da Tsjekkia kastet bort ballen i siste angrep i sluttsekundene i en 27-27-kamp. Sverige gikk videre på flere scorede mål enn tsjekkerne.