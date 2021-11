Skiskytter Sturla Holm Lægreid vant verdenscupåpningen på norsk festdag

NTB

Sturla Holm Lægreid åpnet verdenscupsesongen i skiskyting med fire fulle hus og seiret i 20 kilometer normaldistanse i Östersund lørdag.

Lægreid kunne juble høyest i mål på en dag som endte med fire nordmenn innenfor topp seks. Seieren gledet «pokerspilleren» Lægreid, som tok sin åttende verdenscupseier. Ved tre av fire tilfeller har Lægreid kommet i mål på normaldistansen uten å ha bommet.

– Jeg liker å si at skiskyting er som poker: Du må spille med de kortene du har på hånden. I dag hadde jeg ikke så gode fysiske kort, men veldig gode skytekort. Jeg gjorde det til min styrke. Jeg skyter 20 treff, og det holder til seier, sa Lægreid til NRK.

– Jeg har litt mer å gå på på formen

– Jeg har litt mer å gå på på formen. Når det ikke er på plass, må jeg prestere på de andre områdene. Det klarte jeg i dag.

Det meste klaffet for Lægreid der det gikk litt på tverke for mange av de andre internasjonale favorittene. På 2.-plass endte Tarjei Bø foran Simon Desthieux. Johannes Thingnes Bø ble nummer fem etter å ha blitt dyttet ned én plass av overraskelsen Scott Gow fra Canada.

Lægreid var i mål 59,2 sekunder foran Tarjei Bø, men bakfra kom lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen og gjorde det spennende for Lægreid. På siste skyting kom dessverre de første bommene for Christiansen, som dro på seg hele tre tilleggsminutter. Christiansen endte på 16.-plass.

Favorittfall

Sivert Guttorm Bakken skjøt fire fulle hus og imponerte i sporet. Bakken vant under den nasjonale åpningen på Sjusjøen for to uker siden og endte på 6.-plass.

De fleste favorittene sviktet på standplass og gjorde verdenscupåpningen til et spennende renn. Quentin Fillon Maillet endte opp med tre tilleggsminutter, mens Martin Ponsiluoma skjøt seg helt bort med åtte bom. Franske Emilien Jacquelin fikk med seg seks tilleggsminutter på sine 20 kilometer.

Thingnes Bø gikk ut med startnummer 2 og så ut til å få en meget god start. Etter fire treff på første liggende skyting ble det en bom for den regjerende sammenlagtvinneren i verdenscupen.

Syk

Første liggende ga ett tilleggsminutt på det femte og siste skuddet. På andre liggende ble det også én bom, men fullt hus på siste stående gjorde at han var med helt i toppen i sitt første renn for sesongen, men endte utenfor pallen. Han sto over sesongåpningen på Sjusjøen på grunn av sykdom.

Tarjei Bø gjorde som sin bror og endte med to bom. Han gikk ut 17 sekunder foran Johannes etter den siste skytingen. Han økte til lillebror på slutten og sikret 2.-plassen.

Johannes Dale ble nummer 25, mens Filip Fjeld Andersen kom på 30.-plass på det som ble en god norsk dag i kulden i Östersund.