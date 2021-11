NRK-journalister løslatt etter å ha vært arrestert i Qatar

NTB

NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani har landet i København etter at de ble pågrepet på jobbreise i VM-vertslandet Qatar og er på vei til Norge.

Til VG opplyser Ekeland at de var 32 timer i politiets varetekt. Ekeland og Ghorbani var i Qatar for å lage journalistikk i forbindelse med at det er ett år til fotball-VM i landet starter.

Tidlig onsdag morgen landet de på Kastrup i København.

– Vi er blitt avhørt, men er først og fremst glad for å være tilbake i Europa. Vi har hatt det slitsomt, sier Ekeland til VG.

– Vi skal ha en del møter med NRK og finne ut av en del ting, og komme tilbake med kommentarer etter hvert, sier Ekeland.

De to ankom Qatar søndag 14. november, og dagen etter hadde de en avtale med regimekritikeren Abdullah Ibhais. Han ble imidlertid arrestert av politiet bare timer før intervjuavtalen, skriver VG.

Ifølge NRK meldte bekymringene for journalistene seg da de ikke kontaktet redaksjonen før avreise, som avtalt. Via kilder fikk kanalen etter hvert vite at de var blitt arrestert.

– Vi er først og fremst veldig glade og lettet over at begge er i god behold og på vei hjem. Jeg snakket med dem i dag tidlig. Da var de preget av hva de hadde vært gjennom, men fikk seg etter hvert både mat og litt søvn, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Vi har gjort alt vi kunne for å få Ghorbani og Ekeland løslatt og bringe dem trygt tilbake til Norge, fortsetter han.

Glattcelle i nesten 30 timer

VG skriver at NRK har fått bekreftet at de to var om bord på et fly fra Qatar Airways som lettet fra Doha klokken 23.35 norsk tid tirsdag.

Ifølge avisa tilbrakte journalistene nesten 30 timer på glattcelle, og de er fratatt mobiler, PC-er og kamerautstyr.

Utenriksministeren: Viktig at journalister får utøve sitt virke

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) opplyser at hun har fått bekreftet at de to er løslatt. Den norske ambassaden i Abu Dhabi har vært i kontakt med qatarske myndigheter om saken, forteller hun.

– Etter det vi forstår er det heller ikke tatt ut tiltale. Vi kan bekrefte at de to statsborgerne jobber for NRK og at de ble pågrepet mens de utøvde sitt oppdrag som journalister, skriver Huitfeldt i en kommentar til NRK.

– Det er viktig at journalister får utøve sitt journalistiske virke uten innblanding fra myndigheter, også i Qatar, sier utenriksministeren til VG.

Fotballpresidenten: Helt uakseptabelt

Fotballpresident Terje Svendsen betegner det som «helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk».

– Vi reagerer meget sterkt på dette og er dypt bekymret for journalisters vilkår i Qatar, sier han til VG.

– Vårt tydelige standpunkt vil varsles til politisk nivå i Fifa og også via Uefa-gruppen som håndterer Qatar-spørsmålene. Enda viktigere er det imidlertid at norske myndigheter engasjerer seg i saken. Qatar er en viktig samarbeidspartner for den norske stat, og en sak hvor qatarske myndigheter arresterer norske journalister, er ikke en utvikling som kan overlates til idretts- eller fotballbevegelsen alene, sier Svendsen.

Presseforbundet: Norge bør protestere

Norske myndigheter og Fotballforbundet bør protestere på det sterkeste mot arrestasjonen, mener generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

– Dette er helt uakseptabelt og oppsiktsvekkende. Det ser ut som et krystallklart forsøk på å hindre journalistikk og dermed et brudd på pressefriheten, sier hun til VG.