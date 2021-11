Skytingen på Bislett ble diskutert etter at det var kommet inn klager på at NRK viste sterke bilder uten advarsler, skriver M24.

Flere av medlemmene i Kringkastingsrådet synes videoene fra Bislett-skytingen var voldsomme, og redaksjonssjef Hanna Thorsen forklarte at de var seg dette bevisst.

– Det er en krevende balansegang. Vi er ikke i tvil om at dette er sterke bilder, og vi ser at vi med fordel kunne advart mot dem, sa hun under rådets behandling av saken.

Kringkastingsrådet behandlet også NRKs dekning av Acer og Nei til EUs søksmål mot staten. Det var kommet inn 197 klager på den manglende dekningen av rettssaken.

Redaksjonssjef Kyrre Nakkim i NRK Nyheter sa at de valgte å ikke dekke den så mye i innledningen av rettssaken, men at den vil bli dekket hvis Høyesterett behandler anken.

Også Dagsrevyens omtale av boken til NRK-journalist Magnus Takvam var klaget inn, men disse klagene ble kategorisk avvist av et samlet Kringkastingsråd.

Heller ikke klagene på Nytt på Nytts harselas med Høgskolen i Nesna fikk medhold, selv om rådet var noe splittet i saken.