Petter Northug med klar beskjed til Ingvild Flugstad Østberg: – Hadde gitt faen

Ingvild Flugstad Østberg sier hun kjenner på dårlig samvittighet. Det trenger hun ikke ha, er beskjeden fra Petter Northug.

De siste dagene har det blitt heftig diskutert om at comeback-klare Ingvild Flugstad Østberg (31) går rett inn på verdenscuplaget i finske Ruka neste helg. Dette til tross for at hun ikke har konkurrert på 20 måneder.

Therese Johaug er blant de som har forsvart Østberg og skiforbundets avgjørelse.

– Jeg skulle ønske jeg var litt mer kynisk

Østberg selv forteller til TV 2 at hun har dårlig samvittighet.

– Slik jeg er skrudd sammen, har jeg det. Jeg skulle ønske jeg var litt mer kynisk på det og ikke brydd meg, litt samme mentalitet som Northug. Han hadde kanskje ikke tenkt så mye på det, sier hun til TV 2.

TV 2s langrennsekspert og tidligere skikonge, Petter Northug (35), kommer med en klar beskjed retning Østberg:

– Hvis jeg hadde tatt plassen til noen andre, hadde jeg gitt faen i det, sier Northug.

– Ledelsen i skiforbundet gjør akkurat som de vil

Østberg går ikke helgens sesongåpning på Beitostølen. Etter planen skal Østberg gå tre skirenn før jul.

Det var Ola Kvisle som reagerte på at Østberg fikk gå rett inn på verdenscuplaget. Han er trener for Team Norconsult, som har flere sterke utøvere som ikke er på landslaget i stallen.

– Jeg synes det er prinsipielt feil at en utøver blir sendt direkte til Ruka uten å måtte kvalifisere seg på Beitostølen, etter så lang tid på sidelinjen. Det sender et signal om at ledelsen i Skiforbundet gjør akkurat som de vil, og viser liten eller ingen respekt for de nest beste og bredden i norsk langrenn, sa han til NRK tirsdag.