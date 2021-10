Mer spenning i vente for Sjögren og kvinnelandslaget

NTB

Martin Sjögrens kvinnelandslag fikk VM-toget på skinner igjen ved å utklasse Belgia og vinne 4-0 på Ullevaal. Torsdag blir det mer spennende.

Da foretas gruppetrekningen for neste års EM-sluttspill i England. Det skjer i Manchester. Belgia fra seedingsnivå tre håper ganske sikkert å unngå et nytt møte med Norge fra nivå to.

– Vi visste at det ville bli vanskelig i Norge. De har mye kvalitet, og alle er profesjonelle. Det er hyggelig at folk trodde vi hadde noe å hente her, men vi må være realistiske. De har mange kvaliteter, sa belgiernes stjerne Tessa Wullaerts til Het Nieuwsblad.

Sjögren konstaterte at hans lag slo kraftig tilbake etter den skuffende 0-0-kampen i Polen.

– Jeg ville helst hatt seks poeng fra denne samlingen, men fire er OK. Det viktigste er at vi etter en veldig uryddig kamp i Polen greide å rette på det vi slet med der nede, og det mot en motstander som egentlig er enda vanskeligere. Vi fikk vist hjemmepublikum at vi er et veldig godt fotballag, sa landslagssjefen.

Etter sluttsignalet gikk spillerne rundt hele stadion og hyllet og lot seg hylle av tilskuerne som lagde godstemning gjennom kampen.

Kommando

Sjögren vet ikke om prestasjonen har stilnet kritikerne. De var mange etter to dårlige kamper i juni, deriblant 0-7 i Nederland som er kvinnelandslagets største tap noensinne.

– Det vil alltid være folk med mange meninger. Det viktigste er at vi fortsetter å jobbe med det vi tror på. Vi var bedre i dag enn mot Polen, alle spillerne deler den oppfatningen. Forhåpentlig synes også ekspertene at dette var en god kamp, sa han.

Han er fornøyd med at Norge nå har tatt kommandoen i gruppen, med to poengs luke til Polen, tre til Belgia og overlegen målforskjell.

– Alt er i våre hender. Med to poeng til ville det sett ekstremt godt ut, men nå ser det likevel veldig bra ut, oppsummerte han.

Norge gjester Albania og Armenia i november, mens de avgjørende kampene mot Polen (hjemme) og Belgia (borte) spilles henholdsvis i april og september neste år.

Seedingen

Mellom dem skal Norge delta i EM-sluttspillet i England, og trekningen foretas altså torsdag. Dette er seedingsnivåene:

Nivå 1: England (gruppe A), Nederland, Tyskland, Frankrike.

Nivå 2: Sverige, Spania, Norge, Italia.

Nivå 3: Danmark, Belgia, Sveits, Østerrike.

Nivå 4: Island, Russland, Finland, Nord-Irland.

Sluttspillet avvikles på ti arenaer i tiden 6. til 31. juli. Åpningskampen spilles på Old Trafford, finalen på Wembley, mens øvrige kamper går på mindre arenaer i Brighton, London, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton og Wigan.