Manchester City utklasset Brugge med 5-1, PSG ble reddet av Messi

Lionel Messi jubler etter å ha blitt matchvinner for PSG mot Leipzig med sin 3-2-scoring på straffe. Foto: Christophe Ena / AP / NTB

NTB

Manchester City slo Brugge 5-1 i tirsdagens bortekamp i mesterligaens gruppe A, mens PSG ble reddet av to Messi-mål i 3-2-seieren over Leipzig.

Paris Saint-Germain scoret først ved Kylian Mbappé før gjestene utlignet ved André Silva og tok ledelsen ved Nordi Mukiele. Så presenterte den lille argentineren seg. Lionel Messi utlignet til 2-2 før han sendte PSG i føringen fra straffemerket.

På overtid kunne Messi ha fullført sitt hattrick da PSG fikk straffe igjen, men Mbappé tok det og skjøt over.

– Alle kamper i mesterligaen er vanskelige, men vi vant hjemme foran våre tilhengere, og vi er på tabelltopp i gruppa vår, sa Mbappé til Canalplus.

Manchester Citys seier over Brugge kunne fort ha blitt enda større, for det var stor klasseforskjell mellom lagene. Da Pep Guardiolas mannskap vartet opp med hele sitt spillerepertoar var Brugge sjanseløse. Riyad Mahrez (2), João Cancelo, Kyle Walker og Cole Palmer sto bak målene.

– Det var definitivt en av våre beste prestasjoner i denne turneringen. Vi vet hvor gode Brugge var mot PSG, sa City-manager Pep Guardiola.

– Vi kunne ha scoret enda flere mål, for vi hadde veldig mange sjanser.

Hjemmelaget fikk sitt trøstemål med ti minutter igjen da Hans Vanaken fikk stå alene inne i feltet. Målet kom for sent til å endre kampbildet, og Mahrez satte sitt annet må for kvelden til 5-1 kort etter.

Slo tilbake

Det belgiske laget hadde startet best i gruppe A med uavgjort hjemme mot Paris Saint-Germain og borteseier mot RB Leipzig. Manchester City slo kraftig tilbake etter 0-2-tapet for PSG i den forrige mesterligakampen, og det gikk hardt ut over det belgiske mesterlaget.

City hadde flere gode forsøk den første halvtimen som enten ble klarert eller avblåst for et par hårfine offsidesituasjoner. Phil Foden og Jack Grealish klarte til tross for tøff behandling av Brugge-forsvaret å komme seg relativt lett gjennom på venstrekanten.

Etter en halvtime skulle det endelig lykkes. Et langt framspill fra Foden fant venstrebacken João Cancelo. Portugiseren tok flott ned ballen og satte den mellom beina på Simon Mignolet til 1-0.

Etter 42 minutter ble Riyad Mahrez felt på vei gjennom like innenfor 16-meteren. Mahrez sendte Mignolet til hjørnet og satte straffen i mål til 2-0.

Åtte minutter etter pause økte Kyle Walker til 3-0 da høyrebacken løp gjennom Brugge-forsvaret fra dypet på en pasning fra Kevin De Bruyne.

Etter 67 minutter satte innbytter Cole Palmer sitt første mål for Manchester City. Raheem Sterling fant 19-åringen ute på 16-meteren, og han bredsidet ballen i mål til 4-0 som om han aldri har gjort annet.

De to lagene møtes igjen i Manchester 3. november.

PSG til tabelltopp

Det gikk bare ti minutter før Mbappé hadde vist seg fram og sendt PSG i føringen mot RB Leipzig med et lurt skudd nede i hjørnet. Det var hans første mål i mesterligaen denne sesongen.

Etter en snau halvtime slo derimot gjestene tilbake. André Silva fikk det enkelt da han løp inn utligningen på et flott angrep regissert av den tidligere PSG-spilleren Angeliño.

Gjestene tok ledelsen 2-1 etter 57 minutter. Nok en gang var Angeliño arkitekten og passet til Nordi Mukiele, som nettet fra kort hold inne feltet. Franskmannen er født og oppvokst i Paris.

Leipzig hadde flere gode muligheter før Messi dukket opp etter 67 minutter og utlignet til 2-2. Mbappé vant ballen fra Taylor Adams høyt oppe på banen og passet til sin argentinske medspiller i bedre posisjon.

– Vi hadde kontroll på 2-1. Da var ikke PSG farlige, men vi må luke ut feilene om vi skal overleve i denne turneringen, sa Leipzig-trener Jesse Marsch.

Dommeren pekte på straffemerket da Mbappé ble revet ned inne i feltet et drøyt kvarter før slutt. Messi fintet ut målvakten og satte en såkalt Panenka-straffe hvor han vippet ballen i mål.

Mbappé misset straffe etter at Achraf Hakimi ble felt på overtid.

Under oppvarmingen fikk Messi en god klem av sin gamle lagkamerat fra Barcelona-tiden, brasilianske Ronaldinho (41), som også har spilt for PSG.