Åge Aleksandersen med støtte til Clas Brede Bråthen: – Vanskelig å sette ord på

Det koker fortsatt rundt sportssjefen for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, og styret i Norges Skiforbund. Nå melder en av kulturlivets tungvektere seg på i den betente striden.

– Jeg har stor respekt for den jobben Clas Brede Bråthen har gjort. Ikke minst den jobben han har gjort for kvinnehopp nasjonalt og internasjonalt, skriver Åge Aleksandersen på sin Facebook-side.

Dermed har krangelen mellom de to stridende parter i ski-Norge fått enda en markant personlighet til å flagge sin sympati for sportssjefen som Skiforbundet ikke har tillit til.

– Det er vanskelig å sette ord på. Åge har vært en markant skikkelse i hele livet mitt. Det som gjør inntrykk er når folk som kjenner meg litt eller mye, gir meg gode attester. Det gjør det lettere å stå rakrygget gjennom krevende tider, sier Clas Brede Bråthen til Dagbladet.

Truet med sparken etter likestillings-refs



Konflikten startet for alvor 17. august da TV 2 avslørte at Norges skiforbund ønsket å avslutte kontrakten med hoppsjef Clas Brede Bråthen. Denne nyheten ble umiddelbart møtt med et krav fra suksesstrener Alexander Stöckl og Norges beste hoppere.

Senere publiserte VG et brev som dokumenterte at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med sparken. Årsaken var at etterlyste et større likestillingsfokus i eget forbund. Dette likte ikke Skiforbundet.

I mellomtiden har konflikten vokst seg så stor at Bråthen har tatt ut søksmål mot sin egen arbeidsgiver. Samtidig kalte Skiforbundet Bråthen inn til drøftelsesmøte, som er vanlig prosedyre ved oppsigelse.

– For første gang bruker jeg denne sida til noe annet enn min musikk

I februar står vinter-OL i Kina på plakaten. Fire måneder før åpningsseremonien i Beijing, er konfliktnivået skyhøyt i hjertet av skinasjonen Norge. Det får selv garvede rockere til å legge fra seg gitaren og gripe til tastaturet.

– For første gang bruker jeg denne sida til noe annet enn min musikk, skriver Åge Aleksandersen på sosiale medier. Han var selv en lovende hopper i ungdomsårene, og har beholdt den store interessen for sporten.

Han har selv møtt Clas Brede Bråthen og hopplandslaget, og beskriver det som «en utrolig flott opplevelse».

Nå oppfordrer Aleksandersen nordmenn til å melde seg inn i Facebook-gruppa «Støtte for Clas Brede Bråthen», som har over 40.000 medlemmer. Hoppsjefen er rørt.

– Kjipt at min arbeidsplass blir dratt gjennom søla

Den offentlige skittentøyvasken har satt Ski-Norges omdømme på en kraftig prøve. Både utøvere og ledere innen hoppsporten og andre deler av idretts-Norge, har gitt klart uttrykk for at krangelen er svært skadelig og kan få store negative ringvirkninger.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er blant dem som har fått nok av negative oppslag.

– Først og fremst vil jeg si at det er veldig, veldig kjipt. Jeg har hatt enorm glede av å jobbe i Norges Skiforbund. Jeg er stolt og glad over å jobbe der, og det har jeg vært siden jeg ble ansatt. Det er kjipt at min arbeidsplass blir dratt gjennom søla, sa Nossum til NTB under mandagens pressetreff.

Hopplegende fikk nok: – Blir overkjørt



9. oktober ble det kjent at den tidligere storhopperen Per Bergerud trekker seg fra hoppkomiteen. Begrunnelsen var Skiforbundets behandling av Clas Brede Bråthen.

– Det er med tungt hjerte jeg har bestemt meg for å trekke meg som medlem av Hoppkomiteen og stiller dermed min plass til disposisjon. Jeg kan ikke lenger akseptere å være en del av Hoppkomiteen som blir overkjørt på denne måten. Jeg tar avstand fra hvordan Skiforbundet og skistyret behandler tillitsvalgte i egen organisasjon, skrev Bergerud i sin begrunnelse.

Den tidligere storhopperen Per Bergerud trakk seg fra hoppkomiteen etter bråket i den norske hoppleiren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Hovedsponsor for de norske hopperne, LO, har inntil videre stoppet utbetalingene til Skiforbundet, noe Skiforbundet stiller seg undrende til.

– Det handler om å begrense det omdømmetapet som skiforbundet påfører oss. For LO er det meget alvorlig at vi har kommet i denne situasjonen. Ledelsen i Norges Skiforbund må bære det hele og fulle ansvaret, sa LO-sekretær Are Tomasgard til TV 2 da nyheten ble kjent.

Bekymret for familien



Skiforbundet har utarbeidet en rapport hvor hoppsjefens lederstil, atferd og kommunikasjonsform blir omtalt som uakseptabel.

I forrige uke publiserte VG opplysninger fra et internt notat hvor det blir hevdet at Bråthen har kommet med grove og sjikanøse personkarakteristikker av blant andre generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Bråthen nekter for dette og har etterlyst dokumentasjon.

For hoppsjefens nærmeste familie skal konflikten ha vært en stor belastning. Bråthens kone skal nylig ha fått påvist en kreftdiagnose.

– Det er nok mye vanskeligere for familien min enn det er for meg. Det er vondt å se mine nærmeste være så bekymret for meg. Jeg synes det er leit, sa Clas Brede Bråthen etter det 3,5 timer lange drøftelsesmøte i slutten av forrige uke.