Den kenyanske OL-utøveren Agnes Tirop er funnet død

Agnes Tirop kunne juble etter å ha løpt inn til bronsemedalje på 10.000-meteren under friidretss-VM i Doha i Qatar i september 2019.

Satte verdensrekord for en måned siden. Funnet med stikkskader.

Den kenyanske langdistanseløperen Agnes Tirop (25) ble onsdag funnet død i sitt hjem i Kenya onsdag. Hun hadde angivelig sår fra knivstikk i magen. Det melder den kenyanske TV-kanalen KTN News.

Nyheten bekreftes til kanalen av formannen for friidrett i Kenya i Nairobi-regionen, Barnaba Korir, skriver NTB.

Ifølge The Standard mistenkes det at den verdenskjente løperen hsar blitt ioffer for en drapshandling.

Tirop løp 5000 meter under OL i Tokyo og endte på 4.-plass. Hun har også bronse i VM fra London i 2017 og Doha i 2019, sanmt VM-gull i terregløp fra 2015.

Bare for en drøy måned siden satte Tirop verdensrekord på 10 kilometer gateløp i Tyskland, skriver NTB. Hun løp inn til tiden 30.01. Det var 28 sekunder raskere enn forrige rekord.

– Jeg er så glad for å ha satt verdensrekord. Jeg følte at farten var høy, og banen var veldig bra også, sa Tirop.