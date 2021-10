Emil Iversen raljerte med Maren Lundbys danse-stunt: Nå angrer han seg

– Nå stiller situasjonen seg annerledes, og jeg beklager for det jeg sa, sier Emil Iversen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Fikk kalde føtter etter at han fikk vite om årsaken til at Lundby dropper OL.

For en måned siden ble det kjent at hoppstjernen Maren Lundby skulle delta i TV-suksessen «Skal vi danse?». Det ble lagt merke til. Men ikke alle ga tommel opp.

Langrennsløperen Emil Iversen (30) var kjapt ute med å slenge med leppa.

– Hun er veldig politiker og skal ha litt mer premiepenger, og det er veldig bra. Men å kombinere det med å være realitydeltaker hele høsten er for meg veldig uprofesjonelt. Det hadde jeg aldri fått godkjent av min trener, sa Iversen til NRK.

Fortalte om vektproblemer



– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, uttalte Maren Lundby om hvorfor hun dropper OL. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Les mer Lukk

På dette tidspunktet visste ikke den meritterte skiløperen fra Meråker om skihopperens personlige kamp mot vekta for å innfri de strenge kravene innen hoppsporten.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, fortalte en gråtkvalt Maren Lundeby. I intervjuet med NRK gjorde hun det klart at hun ikke var villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli klar til neste års vinter-OL.

– Nå stiller situasjonen seg annerledes

Da Emil Iversen hørte intervjuet og ble klar over den vanskelige situasjonen til Maren Lundby, var han snar til å beklage sine egne uttalelser en måned i forveien. Nå angrer han på at han ikke tenkte seg mer om før han kritiserte Lundby.

– Nå stiller situasjonen seg annerledes, og jeg beklager for det jeg sa. Det aller viktigste er selvfølgelig å ta vare på seg selv. Det prøver jeg selv å være et forbilde på. Man må trives og ha det bra med seg selv for å drive med idrett på høyeste nivå, understreker Iversen overfor TV 2.