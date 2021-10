I et intervju med NRK torsdag fortalte hun at det ikke ble noen vintersesong på henne. Det blir ikke noe OL i Beijing i februar heller. Lundby var åpen om at hun slet med å komme ned i matchvekt.

Den er hun avhengig av for å kunne hevde seg i toppen i skihopping. For tiden er hun noen kilo for tung.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sa en svært emosjonell Lundby.

Landslagstrener Christian Meyer har vært i daglig kontakt med Maren Lundby over lang tid.

– Dette er en prosess som har pågått over lang tid, og det var ikke slik at vi hadde gitt opp håpet om at hun kunne klare det. Men hun har vært under nøye oppsyn, og vi er nødt til å være realister også. Akkurat nå var dette det smarteste hun kunne gjøre, sier Meyer til NTB.

Stolt

Meyer sier at han stolt over måten Lundby gjorde det på. Det var aldri en tanke å holde problemene hennes hemmelig.

– Det er best å kalle en spade for en spade, og så får hun sette seg nye mål lenger fram i tid. Det er voldsomt bra gjort og forteller mye om hvilken utøver hun er. Også på dette området ligger hun i forkant. Det er tøft gjort. Stort, sier Meyer.

Enorm

Meyer applauderer åpenheten og minner om at vi står overfor en enorm utøver.

– Det er mange som kanskje ville ta taklet dette annerledes og tatt feil valg. Da ville de raskt fått en smekk på snuten, mener Meyer.

Planen til Maren Lundby er at hun skal komme seg tilbake til hoppbakken. Hun har tatt valget hun har gjort for å ta vare på seg selv.

– Jeg vil heller ha en lang karriere, sier hun.

Maren Lundby er regjerende olympisk mester fra Pyeongchang i Sør-Korea i 2018. Sist vinter ble hun verdensmester i Oberstdorf i stor bakke.