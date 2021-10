Friidrettsstjerne anklages for tre brudd på dopingreglene

Blessing Okagbare må svare for tre dopingbrudd. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Friidrettssprinteren Blessing Okagbare må svare for å ha avgitt to dopingprøver med spor av forbudte stoffer samt at hun ikke vil samarbeide med etterforskerne.