Jan Ullrich: – Jeg var nesten død

Den tidligere tyske syklisten Jan Ullrich (47) har levd et svært trøblete liv etter han la opp. Nå takker han sin argeste rival på landeveien, Lance Armstrong, for hjelpen med å få livet på rett spor.

Han huskes kanskje best for sine tette og mange dueller med rivalen Lance Armstrong (50) i sykkelritt på 90- og starten av 2000-tallet, men etter endt karriere har livet til tyske Jan Ullrich stort sett vært preget av nedturer.

Ullrich vant Tour de France i 1997, men innrømmet dopingbruk i 2013.

Etter at han la opp som sykkelrytter i 2007, har Ullrich slitt med rusmisbruk. Han har blitt tatt for fyllekjøring, vært innlagt på en psykiatrisk klinikk og i 2019 ble han dømt for overfall på en prostituert.

– Jeg var nesten død

Men nå ser det ut til at tyskeren har fått livet på rett kjøl igjen, og han takker sin tidligere rival Armstrong for hjelp. Nylig var han gjest i Armstrongs podkast «The Move», og der forteller Ullrich om hvor langt han var nede.

– For tre år siden hadde jeg store problemer. Så kom du for å besøke meg. Jeg ble så glad, og ja, jeg var som Marco Pantani, nesten død, forteller Ullrich.

Lance Armstrong og Jan Ullrich kjempet i en årrekke mot hverandre. Les mer Lukk

47-åringen sikter til den tidligere italienske toppsyklisten Marco Pantani som døde av en kokainoverdose i 2004.

– Jeg trengte hjelp

Ullrich sier at han nå kun drikker vann, trener hver dag og at han sluttet med narkotika for tre år siden.

– Helheten i mitt nye liv gjør at jeg har det godt. Jeg er ikke alene lenger, og det er viktig. Jeg trengte hjelp og jeg har fått den, sier han.

I 2000 vant Ullrich landeveisrittet under OL i Sydney. I tillegg gikk han til topps i temporittet i VM i landeveissykling i 1999 og 2001.