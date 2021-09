Hulk bommet på straffe i Libertadores-semifinale

NTB

Den brasilianske fotballspilleren Hulk satte et straffespark i stolpen da hans Atlético Mineiro spilte 0-0 mot Palmeiras i semifinalen i Copa Libertadores.

I den helbrasilianske semifinalen fikk den tidligere landslagsspilleren Hulk (35) muligheten fra elleve meter i det 42. minuttet. Keeper Weverton gikk feil vei, men ballen gikk i stolpen og ut.

Etter hvilen prøvde angriperen seg fra lang avstand på et frispark, men ballen gikk like utenfor. Kampen bar preg av to lag som var forsiktige. Palmeiras, som jakter på sin tredje tittel etter seier i 1999 og 2020, skapte få sjanser mot et robust Atlético Mineiro-forsvar.

Returoppgjøret finner sted i Belo Horizonte til tirsdag.

Vinneren møter enten brasilianske Flamengo eller Barcelona SC fra Ecuador. De to lagene spiller sin første kamp natt til torsdag.