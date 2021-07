Ruud klar for sin tredje strake ATP-finale – vant semifinalen i strake sett

Casper Ruuds møte med Arthur Rinderknech er stanset av regnet. Foto: Peter Schneider / Keystone via AP / NTB

NTB

Casper Ruud lot seg ikke stoppe av en lengre regnpause og slo Arthur Rinderknech i strake sett fredag. Dermed er han klar for sin tredje strake ATP-finale.

Kampen i Kitzbühel endte 6-3, 6-6 (9-7) i nordmannens favør.

I finalen møter Ruud Pedro Martinez. Slår han spanjolen tar han sin tredje strake ATP-tittel. Nordmannen, som valgte å stå over OL til fordel for grusturneringer i Europa, kom til Østerrike fra seier i svenske Båstad og sveitsiske Gstaad de siste to ukene.

Ruud startet kampen sterkt og brøt franskmannen allerede ved første mulighet. Etter å ha holdt sine tre første, mens Rinderknech holdt sitt andre game, ledet 22-åringen 4-1 da regnvær stanset oppgjøret.

Kampen, som startet litt etter klokken 16, ble stanset klokken 16.30. Ikke før klokken 18.30, om lag to timer etter, kunne kampen gjenopptas.

De to kamphanene vant begge sine to første servegame etter pausen, og Ruud sikret seg dermed det første settet

I andre sett fulgte de to hverandre hele veien til 6-6 og settet gikk til tiebreak. Der fikk Ruud to matchballer på stillingen 6-4, mens franskmannen reddet unna.

På ledelsen 8-7 brøt Ruud Rinderknechs serve og sikret finaleplassen.