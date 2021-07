Spøkefull og skuffet Tufte: – Det er nesten så man sier at Paris-OL er nære

Roer Olaf Tufte, her etter å ha misset en finaleplass i oppsamlingsheatet tidligere i konkurransen, har rodd sitt siste løp. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

I sitt siste OL ble det 9.-plass sammenlagt for Olaf Tuftes dobbeltfirer. Etterpå var han beveget og skuffet og spøkte med at det burde bli et nytt OL.