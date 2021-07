Skarpnord spilte seg opp i Nederland

NTB

Marianne Skarpnord leverte en 73-runde torsdag og klatret til delt 27.-plass med Maiken Bing Paulsen halvveis på kvinnenes europatour golf i Nederland.

Paulsen var beste norske etter første dag, men hennes 75-runde kostet henne mange plasseringer. Den norske duoen er to slag over par halvveis og åtte slag bak finske Sanna Nuutinen og australske Stephanie Kyriacou, som er i delt ledelse.

Karoline Lund greide så vidt cuten halvveis. Hun brukte 74 slag torsdag, er fem over par og på delt 55.-plass.

Madelene Stavnar endte ett slag på feil side av grensen og er ferdigspilt sammen med Tonje Daffinrud og Stina Resen. Stavnar endte på delt 66.-plass (seks over par), Daffinrud på delt 73.-plass (sju over) og Resen op 123.-plass av de 126 deltakerne (17 over).