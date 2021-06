Spania klare for EM-åpning mot Sverige etter koronatrøbbel: – Ingen unnskyldninger

Luis Enriques Spania har endelig fått begynne å trene som lag etter en uke med isolasjon og egentrening. Foto: Julio Munoz / Pool via AP / NTB

Spanias inngang til EM har vært langt fra optimal, med koronasmitte og egentrening, men trener Luis Enrique tror laget er i rute før kampen mot Sverige mandag.

Søndag 6. juni testet lagkaptein Sergio Busquets positivt på koronaviruset. Laget ble satt i karantene og måtte trene på egen hånd. To dager senere testet også Diego Llorente positivt. Det førte til at den spanske regjeringen til slutt godkjente landslagets ønske om koronavaksine.

Fredag var vaksinen satt, og lørdag kunne laget endelig samles igjen til felles treningsøkt. Likevel har Luis Enrique tro på at laget kan slå godt fra seg i kveldskampen i Sevilla mot Sverige.

– Det har vært en tøff uke, uten tvil, men vi har ingen klager eller unnskyldninger. Vi har en fantastisk tropp, og vi gleder oss til den første kampen, sa Luis Enrique på søndagens pressekonferanse ifølge nyhetsbyrået AFP.

I troppen mot Sverige får han også Llorente tilbake. Leeds-spilleren testet negativt på to koronatester etter den første positive prøven, som kan ha vært en såkalt «falsk positiv».

Uten kapteinen

Busquets er stadig i karantene, men Spania har valgt ikke å erstatte den ene av to spillere som er igjen fra EM-triumfen i 2012. Den andre, Barca-lagkamerat Jordi Alba, overtar kapteinsbindet i kampen mot Sverige.

Venstrebacken er klar for å kjempe om nye titler og bekrefter at ingen av spillerne har merket noen negative bivirkninger etter at de ble vaksinert på fredag.

– Vi føler oss i perfekt slag. Alle føler seg bra, heldigvis. Vi er ved godt mot.

Den kjappe 32-åringen innrømmer at det har vært en kjedelig treningsuke i isolasjon, men føler seg likevel trygg på at spillerne vet hvordan trener Luis Enrique ønsker å spille.

Med A-landslaget i isolasjon måtte U21-troppen spille generalprøven mot Litauen 8. juni. Ungguttene sikret en enkel 4-0-seier for Spania. Store sifre ble det også de to siste gangene spanjolene spilte i mandagens EM-by Sevilla.

17. november vant Spania hele 6-0 mot selveste Tyskland, og i VM-kvalifiseringen i slutten av mars ble Kosovo beseiret 3-1 i Sevilla.

Svensk smitte

Motstander Sverige har heller ikke sluppet unna koronaviruset. Lagets kanskje største profil i fraværet til Zlatan Ibrahimovic, Juventus-stjernen Dejan Kulusevski, ble smittet 8. juni og er ikke tilgjengelig mot Spania. Smittet ble også Mattias Svanberg.

Svenskene kommer likevel fulle av selvtillit til kampen mot favoritten Spania. Alle de fem kampene til Sverige i 2021 har endt med seier, to i VM-kvalifiseringen og tre i oppkjøringskamper før EM.

Selv uten eldstemann Zlatan til stede er det masser av erfaring å finne i den svenske EM-troppen.

36 år gamle Andreas Granqvist er med nok en gang, tross spill i Superettan med Helsingborg, mens spillere som Mikael Lustig, Sebastian Larsson, Emil Forsberg og Marcus Berg har nærmere 400 landskamper til sammen for «søta bror».