Uefa-presidenten: – Øyeblikk som dette setter alt i perspektiv

NTB

Uefa-president Aleksander Ceferin ønsker Christian Eriksen god bedring. Han hyller publikum i Parken som ropte hans navn.

Mens publikum ventet på nytt om Eriksen og den avbrutte EM-kampen, ropte finske fans «Christian», og danske fans svarte «Eriksen», igjen og igjen.

– Jeg hørte om det. Fotballen er vakker, og Christian spiller den på en vakker måte. Jeg ønsker ham full og snarlig bedring og ber om at hans familie har styrke og tro, sa Ceferin til Uefas nettsted.

– Øyeblikk som dette setter alt i livet i perspektiv. Samholdet i fotballfamilien er sterkt, og han og hans familie får alle våre bønner og gode ønsker med seg, sa Ceferin.

De danske spillerne samler seg før kampen mot Finland gjenopptas i Parken lørdag kveld, etter at den ble avbrutt i flere timer som følge av kollapsen til Christian Eriksen. Les mer Lukk

Hareide: – Utrolig lettet

Tidligere Danmark-trener Åge Hareide roser spillergruppen og sier at han er utrolig lettet over at det står bra til med Christian Eriksen.

Hareide var gjest hos NRK i forbindelse med kampen, men forlot kanalens lokaler før Eriksen-situasjonen var avklart. Han uttaler seg imidlertid via sin sønn, Bendik Hareide.

«Jeg er utrolig lettet av å få beskjed at Christian er våken og stabil. Det er en fantastisk spillergruppe som er flinke til å ta vare på hverandre og alle rundt seg. Alt godt til Christian og hans familie», heter det i en Twitter-melding.

Åge Hareide var Danmarks landslagssjef fra 2016 til 2020. Han skulle egentlig ha ledet laget i EM, men gikk glipp av det da mesterskapet ble utsatt på grunn av coronapandemien.