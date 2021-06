Tsitsipas til sin første Grand Slam-finale – møter Djokovic

Stefanos Tsitsipas jubler etter å ha tatt seg til sin første Grand Slam-finale med seier over Alexander Zverev i semifinalen i Roland-Garros. Foto: Michel Euler, AP / NTB

NTB

Stefanos Tsitsipas ga fra seg to setts ledelse, men slo Alexander Zverev i semifinalen i Roland-Garros. Han er første greker i en Grand Slam-finale i tennis.

Tsitsipas herjet i de to første settene og så ut til å skulle seile til finale. Zverev slo tilbake og halte i land de to neste settene, men tyskeren greide ikke å fullføre vendingen. Etter tre timer og 37 minutter kunne 22-åringen fra Aten juble for seier 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3.

– Alt jeg kan tenke på nå er røttene mine, i en liten forstad til Aten der jeg drømte om en dag å spille på den største scenen i denne turneringen, sa en synlig rørt Tsitsipas etter at han avgjorde kampen på den femte matchballen.

Zverev avverget de fire første med tre knallserver og en frekk stoppball, men han greide ikke å stoppe spilleren som har flere seirer i 2021 enn noen annen på ATP-touren.

– Det var nervepirrende og veldig intenst. Jeg kjempet for hvert poeng, og jeg greide å vinne den viktigste seier i karrieren min så langt, sa Tsitsipas.

Tøff motstand

Søndag jager han sin første Grand Slam-tittel. Motstander blir verdensener Novak Djokovic, som i sin semifinale slo gruskongen Rafael Nadal.

Nadal mislyktes i jakten på sin 14. tittel på rødgrusen i Paris. Djokovic har vunnet Roland-Garros bare en gang, men han har 18 Grand Slam-titler i samlingen. Han er klar for sin 29. Grand Slam-finale.

Tsitsipas og Zverev er to av de unge stjernene som står klare til å ta over etter de «tre store» som har dominert sporten i en generasjon (Roger Federer er den tredje). 24-årige Zverev spilte finale i US Open i fjor, men venter fortsatt på sin første tittel i en av de fire største turneringene.

Mens Zverev har russiske foreldre, har Tsitsipas russisk mor. Begge foreldrene hans var gode tennisspillere.

Første gang

Tsitsipas var i Grand Slam-semifinale for tredje gang på rad og for fjerde gang totalt, og omsider kunne han juble for finaleplass. Han avverget tre bruddballer i første game i femte og avgjørende sett, og etter det vippet kampen hans vei.

22-åringen er den yngste mannlige Grand Slam-finalisten siden Andy Murray i 2010. Han blir ikke favoritt i finalen, men han har vunnet to av sju tidligere kamper mot Djokovic.