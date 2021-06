Djokovic klar for stjernemøte mot Nadal i Roland-Garros

Novak Djokovic i aksjon mot Matteo Berrettini onsdag kveld. Foto: Michel Euler / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Verdensener Novak Djokovic er klar for et møte med gruskongen Rafael Nadal i semifinalen i Roland-Garros etter å ha slått Matteo Berrettini sent onsdag kveld.