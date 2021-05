18-åring reddet Odd-poeng på overtid

NTB

18-åringen Filip Rønningen Jørgensen berget ett poeng på overtid for Odd etter en tam hjemmepremiere i eliteserien i fotball mot Sarpsborg mandag.

Sarpsborg så ut til å ha stålkontroll på Odds angripere, og tok spisstjernen Mushaga Bakenga helt ut av kampen. Det så ut til å gi tre poeng, helt til 90 minutter var spilt.

Da tok Bakenga servitørrollen, og la til rette for en fremadstormende Jørgensen som dunket ballen inn i motsatt hjørne og sikret 1-1 for Odd.

18-åringen har fått trøyenummer sju i Odd, og kan være en ny storspiller som avles opp i Odd-systemet.

– Fantastisk

– Det var deilig, det var gøy å få mitt første mål. Det er ekstra gøy å vite at man kan bidra med mål, og det er gøy å score, sa innbytteren.

– Filip kommer inn og er god, og til slutt er det han som setter ballen i kassa. Det er fantastisk, sa Odd-trener Jan Frode Nornes til Discovery+.

Målet hans ble helt avgjørende i en kamp der Odd var unormalt tamme til å være på hjemmebane. Et herlig mål av Jonathan Lindseth etter 27 minutter så ut til å avgjøre kampen.

– Vi var dårlige i første omgang, ble litt stresset. Det var betraktelig bedre i andre omgang, og jeg er strålende fornøyd med at vi klarer å ta ett poeng. Det så ikke sånn ut, sa Nornes.

Zlatan-øyeblikk

Scoringen til Lindseth ble uansett det store høydepunktet i oppgjøret mellom de to klubbene som bare har fått spilt to kamper så langt i år. Han tok ned ballen med en berøring, vendte seg med motstander i ryggen og brassesparket ballen i mål.

Kanskje var det ikke like elegant som verdensstjernene gjør det, men et øyeblikk av X-faktor var det.

1-1 gjør at begge lag står med to uavgjorte så langt i sesongen.

– Vi la ned en voldsom jobb i andre omgang, det er veldig surt å se den gå inn på slutten. Men sånn er fotball, sa Sarpsborgs Ole Jørgen Halvorsen.

Tomt og tamt

Koronasituasjonen gjorde at det ikke var tilskuere på tribunen. Lokale restriksjoner etter Telemark-utbruddet hindret det.

Det var uansett ikke en festforestilling de to lagene bød på. Odd slet voldsomt med å skape farligheter. Sarpsborg skapte ikke all verden de heller.

I andre omgang presset Odd på i jakten på utligning. Etter at både Svendsen og Tobias Lauritsen hadde brent store sjanser, fikk Bakenga muligheten han hadde ventet på ti minutter før full tid.

Trønderen ble spilt fri med en briljant pasning fra Odin Bjørtuft, og fikk prøve seg med både ett og to skudd fra kloss hold.

Avslutningene ble reddet av Anders Kristiansen i et matchvinner-øyeblikk fra Sarpsborg-keeperen.

Bakenga som servitør

Da Bakenga var servitør på overtid og la til rette for Jørgensen ble det endelig uttelling.

I pausen sa Odds sportslige leder at det er flere klubber som er interessert i å hente Bakenga, men at Odd må veie det opp mot å ha et best mulig lag.

Kanskje kan en 18-åring med trøye nummer sju score noen av målene som forsvinner hvis Bakenga drar.