Tennisbragd av Casper Ruud – slo verdensfemmer Tsitsipas i Madrid Masters

Casper Ruud sto for en tennisbragd da han slo Stefanos Tsitsipas i Madrid Masters. Foto: Paul White / AP / NTB

NTB

Norges tennisstjerne Casper Ruud tok karrierens hittil kanskje største seier da han slo verdensfemmer Stefanos Tsitsipas i strake sett i Madrid Masters torsdag.

Ruud er selv nummer 22 i verden. Torsdag kveld viste han at han for øyeblikket er på nivå med de aller, aller beste. Ruud hentet hjem det første settet etter en jevn batalje på grusen i Madrid med 7-6 (7-4). Deretter brøt han grekeren, holdt sine egne server og vant 6-4.

– Dette var en ny bra kamp fra min side. Jeg har sett Tsitsipas spille bedre enn han gjorde i dag, sa en fattet, men fornøyd Ruud til Eurosport.

I kvartfinalen fredag venter 23 år gamle Alexander Bublik fra Kasakhstan. Han er nummer 44 på verdensrankingen. Med andre ord er Snarøya-gutten favoritt til å nå semifinale i turneringen som ligger på nivået like under de fire Grand Slam-turneringene.

Uansett utfall fredag venter også et rankinghopp for Ruud når ATP-lista blir oppdatert mandag.

– Det blir en interessant kamp. Han (Bublik) kan slå de villeste slag og kanskje også gjøre de villeste feilene. Han går for mange utrolige slag og får til mange av dem, sa Ruud.

Jevnt

Den jevnspilte kampen åpnet med at begge holdt servene sine i første sett. Ruud hadde færre problemer enn Tsitsipas i egne servegame i begynnelsen, men Tsitsipas tok etter hvert mer og mer kontroll i egne game. På 6-5 til Ruud var nordmannen to poeng unna å bryte, men Tsitsipas sikret seg tiebreak.

I tiebreaket fortsatte de i samme spor fram til Ruud brøt til 4-3. Deretter holdt han egen serve og økte til 6-3. På den andre av de tre settballene gikk det veien for Ruud.

– Det var jevnt hele veien i første sett. Jeg fikk et minibreak og spite to gode poeng for å få det til 6-3. Det tror jeg var helt avgjørende, sa 22-åringen.

Solid

Det andre settet startet som det første: Begge hadde god kontroll i egne servegame fram til 3-3. Da klarte Ruud å bryte til 4-3. Han fortsatte det solide spillet i egen serve og gikk til slutt seirende ut uten å ha blitt brutt en eneste gang mot formspilleren fra Hellas.

Tsitsipas hadde vunnet ti og tapt bare én kamp på grus denne sesongen. Den 22 år gamle grekeren har vært meget god i år og vant også sin første Masters 1000-tittel i Monaco. I Barcelona hadde han matchball mot Rafael Nadal i finalen, men tapte til slutt.

Ruud og Tsitsipas hadde aldri møtt hverandre i ATP-sammenheng før torsdag kveld. I 2016 vant Tsitsipas en kamp i tiebreak da begge var juniorer.