Medier: Premier League vil innføre regel for å hindre nytt superligaforsøk

Fotballklubber som skulle forsøke seg på å danne en europeisk utbryterliga i framtiden, vil kunne bli kastet ut av Premier League. Les mer Lukk

NTB

Engelske fotballtopper jobber med grep for å sørge for at klubber som prøver å bryte ut i en egen liga kastes ut av Premier League, ifølge britiske medier.