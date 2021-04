Kaptein Marco Reus om Erling Braut Haaland: – Han er unik

NTB

Borussia Dortmund-kaptein Marco Reus (31) mener at det aldri vært noen av Erling Braut Haalands (20) kaliber i klubben tidligere.

31 år gamle Reus er tilbake på sitt beste etter en sesong der formen har skrantet og skadene florert. Reus har scoret i Dortmunds to siste kamper, og begge gangene er han blitt satt opp av Haaland.

Onsdag skal tyskerne forsøke å slå Manchester City ut av årets Champions League.

I snart ti år har Marco Reus spilt offensiv midtbane bak utsøkte spisser som Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang og Paco Alcacer.

Til tross for at Reus er bortskjemt med gode spisser i klubben er han mer enn imponert over det han har sett av den 11 år yngre nordmannen siden jærbuen kom til klubben. Haaland har scoret 33 mål på 34 kamper denne sesongen, og han ble den yngste i historien til å nå 20 scoringer i Champions League.

– Jeg har aldri sett en slik spiller i denne klubben, sier Reus i podkasten «Kicker møter DAZN».

Reus mener at Haaland er unik selv om han fortsatt er veldig ung.

– Han har utviklet seg massivt i løpet av de siste seks til ni månedene.

– Reus er en legende, og vi trenger ham på sitt beste, sa Haaland om kapteinen i januar. Borussia Dortmund er et annet med og uten Marco Reus i form.

Reus scoret det viktige bortemålet i den første kvartfinalen i Manchester. Den kampen endte med 1-2-tap for Borussia Dortmund.

Manchester City tapte overraskende hjemme for Leeds i Premier League sist helg, men topper fortsatt tabellen suverent. I tillegg til at de fortsatt er med Champions League, har de også sjansen til å vinne både FA-cupen og ligacupen.