«Gullfisken» Tandrevold glemte lørdagen og tok sin første verdenscupseier

NTB

Ingrid Landmark Tandrevold glemte de ni bommene fra jaktstarten og grep muligheten da de store stjernene bommet og bommet på standplass på fellesstarten.

Det var skiksytteren Tandrevolds første verdenscupseier i karrieren. Med fem strafferunder vant hun foran Dzinara Alimbekava og Franziska Preuss.

Tandrevold tok også sølv i VM på samme distanse. Med seieren gikk hun også til topps i fellesstartcupen foran Preuss.

Lørdag ble det ni bom og en erkjennelse om at hun sliter på standplass i vinden.

– Det er mye opp og ned, men jeg har heldigvis gullfiskhukommelse og stiller med nytt mot hver gang, sa hun til NRK.

24-åringen åpnet sterkt med fullt hus på første skyting før hun leverte én bom på den neste. Dermed lå hun an til å bli Norges håp om en god plassering da de andre skjøt seg bort, men etter den tredje skytingen var hun 39,3 sekunder bak teten.

På siste skyting spilte vinden igjen en stor rolle, og da flere bommet og bommet, gikk Tandrevold ut med én bom sammen med Alimbekava og gikk fra henne på sisterunden.

– Denne sesongen har vært min beste noensinne. Jeg var veldig langt nede i slutten av januar før VM og følte at alt gikk meg imot. Jeg hadde mye trøbbel og stang ut. Så står jeg her i mars og har hatt livets beste sesong. Nå må jeg bare komme meg hjem og la hodet få litt fri og slappe litt av. Får håpe jeg ikke har helt gullfiskfølelse på dette, for dette vil jeg gjerne ta med meg videre, sa hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Tiril Eckhoff gratulerer Ingrid Landmark Tandrevold etter verdenscupseieren søndag. Les mer Lukk

Vind

Sesongens skiskytterdronning, Tiril Eckhoff, kom på 7.-plass med åtte bom. Emilie Kalkenberg kom på 10.-plass med fem bom.

Søndagens renn ble utsatt i over to timer på grunn av sterk vind. Det hadde ikke rukket å bli vindstille senere ute på ettermiddagen heller, og forholdene varierte veldig på standplass. Et eksempel på det er den siste skytingen med stjernen Dorothea Wierer. Italieneren brukte hele to minutter og 15 sekunder på standplass, men fikk likevel tre bom.

Karoline Knottens seks bom holdt til 21.-plass, mens Marte Olsbu Røiseland fikk det ordentlig tungt og bommet hele ti ganger. Hun var i mål 3,16 minutter på 29.-plass.

Norsk dominans

Når Eckhoff og Røiseland skjøt seg bort, ble det likevel norsk jubel. Det har blitt en vane for de norske skiskytterjentene denne sesongen, og stort sett med Eckhoff i hovedrollen. Hun kan se tilbake på en utrolig sesong der hun satte norsk rekord i antall verdenscupseirer for kvinner i én sesong med 13. Halvparten av hennes 26 seirer har med andre ord kommet i Eckhoffs eventyrlige siste halvår.

Eckhoff sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen i Nove Mesto tidligere i mars. Hun vant den foran Røiseland og fikk beviset på det etter søndagens renn.