Fossesholm avslutter stafetten for Norge

Therese Johaug får med seg Tiril Udnes Weng, Heidi Weng og ankerkvinne Helene Marie Fossesholm på VM-stafetten i langrenn. Selv går hun tredje etappe.

Laget ble offentliggjort på en digital pressekonferanse i Oberstdorf onsdag kveld.

Laguttaket ble endelig klart onsdag morgen. Stafetten går torsdag.

– Jeg kommer inn med senkede skuldre og skal bare gjøre mitt beste. Sverige er favoritter, og presset ligger ikke på oss, sier Fossesholm.

Johaug sa at det var taktisk spill da hun åpnet for å gå den siste etappen, men ønsket ikke å utdype det.

Sverige starter som tittelforsvarer og også manges favoritt på torsdagens konkurranse over 4 x 5 kilometer.

Det mener også de norske jentene i aller høyeste grad.

Pekte på Fossesholm

Therese Johaug hadde følgende å si om at Jonna Sundling fikk den siste plassen hos Sverige i tillegg til klare Ebba Andersson, Charlotte Kalla og Frida Karlsson.

Sundling er dobbelt verdensmester hittil i mesterskapet og går førsteetappen for Sverige.

– Jeg er ikke veldig overrasket over det. Jeg tenkte nok at de ville sette opp Jonna Sundling på første og at Linn Svahn ble vraket, sa Johaug.

De norske jentene fant ut i fellesskap at det var best at tenåringen Fossesholm gikk sisteetappen for Norge. Der møter hun Frida Karlsson. De to har aldri spurtet mot hverandre i en konkurranse før, og det blir spennende å se om det blir utfallet i selve stafetten.

Ros

– Presset hviler på Frida og ikke på meg. Hun har vært bedre enn meg i hele år. Jeg skal gjøre mitt beste, sa Fossesholm om ankeretappen.

Therese Johaug er full av lovord om Norges ankerkvinne.

– Helene er en offensiv, viljesterk og målbevisst jente, og hun er veldig voksen til alderen å være. Dette takler hun på en veldig god måte. Det er ingen som forventer noe av Helene i morgen. Frida har slått Helene i alle rennene hun har gått, men vi vet at Helene har noen utrolig sterke sider i nedoverbakkene og har en god finish, sa Johaug.

Norge vant VM-stafetten for kvinner fire ganger på rad før nederlaget i Seefeld for to år siden.