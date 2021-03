Forrykende sluttspurt berget Manchester Citys 21. strake seier

Gabriel Jesus scoret to av målene da Manchester City tok sin 21. strake seier med 4-1 over Wolverhampton. Foto: Carl Recine, Pool via AP / NTB

NTB

Manchester City fortsetter stormløpet mot Premier League-gullet og kanskje tre andre titler. Med 4-1 over Wolverhampton tok laget sin 21. seier på rad.

Wolverhampton truet med å bryte rekken, men Gabriel Jesus banket inn ledermålet ti minutter før slutt. Riyad Mahrez økte etter at innbytter Owen Otasowie mistet ballen i eget felt, og Jesus satte punktum på overtid med et mål som først ble feilaktig vinket av for offside.

Dermed er Pep Guardiolas lag en kamp nærmere rekorden til Bayern München, som med 23 seirer på rad har den lengste seiersrekken for klubber i de fem store ligaene.

– Det var en vanskelig kamp. Vi startet veldig bra og kunne ha drept kampen før pause. Den andre omgangen ble annerledes, men vi avsluttet veldig bra, sa Mahrez til BT Sport.

– Vi må ta en kamp av gangen. Neste motstander er Manchester United, og vi må holde fokus for å vinne den.

City dominerte kampen fullstendig innledningsvis og tok ledelsen på et selvmål av Leander Dendoncker etter et kvarter. Rodri spilte Mahrez fram på høyresiden, og Dendoncker beinet ballen i eget mål for å hindre at Jesus fikk innlegget for åpent mål.

Overkjøring

Gjestenes keeper Rui Patrício holdt sitt lag inne i kampen med flere gode redninger, men det virket som et tidsspørsmål før City skulle punktere kampen. Etter en snau halvtime hadde Rodri alene notert 30 fullførte pasninger, hele Wolverhampton-laget 28 til sammen.

Wolverhampton kjempet seg likevel inn i kampen og fikk en usannsynlig utligning da kaptein Conor Coady etter en time stupte fram og nikket João Moutinhos innlegg i mål.

City ville ikke la seg stoppe og tok sin 15. Premier League-seier på rad takket være tre scoringer fra det 80. minutt. Ledermålet kom da Mahrez spilte fram Kyle Walker på kant. Innlegget traff hælen til Nélson Semedo og spratt ut til Jesus, som hogg til.

Innbyttere

Otasowie ble byttet inn rett før full tid. Det første han gjorde var å rote bort ballen inne i eget felt, og Mahrez straffet balltapet med 3-1-målet. City-innbytter Ilkay Gündogan var involvert, og han var det igjen med avslutningen som banet vei for 4-1. Gabriel Jesus satte inn keeperreturen.

Målet ble først annullert for offside, men VAR-reprisene viste at det ikke stemte, og dermed ble det storseier for City, som er 15 poeng foran serietoer Manchester United.

Samtidig tangerte laget klubbrekorden på 28 strake kamper uten tap i ulike turneringer, og Arsenals 22 år gamle rekord på 19 strake Premier League-kamper uten å ligge under.