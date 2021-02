City slo Everton og satte seiersrekord

Det er rekord på toppnivå i engelsk fotball, ifølge BBC. Fra før hadde City, Manchester United (2009) og Bolton (1906) klart å åpne et kalenderår med ni strake seirer.

Josep Guardiolas mannskap ruller videre med uforminsket styrke og var meget solid også mot Everton, selv om det tok litt tid å sikre seieren.

Phil Foden scoret 1-0 for gjestene etter en halvtime, men en litt heldig Richarlison svarte for Everton seks minutter senere. Først den siste halvtimen ble oppgjøret avgjort.

I form

Riyad Mahrez fikk ballen fra Bernardo Silva på kanten av 16-meteren og skrudde den elegant i mål via stolpen. Mahrez' intervju med Amazon etter kampen forteller mye om at ting går på skinner for City.

– Vi (han og Silva) har alltid hatt en god relasjon. Vi trenger ikke engang å snakke med hverandre for å hvite hvor den andre er. Vi kjenner hverandre alle godt, sa Mahrez og fortsatte:

– Vi trener så godt at vi kjenner hverandres bevegelser. Når du fortsetter å vinne og score, øker selvtilliten. Det er vanskelig for motstanderen. Vi er veldig gode i øyeblikket.

Kvarteret før slutt også Silva score, riktig nok med et skudd som Everton-keeper Jordan Pickford kanskje burde ha reddet. Joshua King kom inn for Everton, men klarte ikke å påvirke resultatet.

– Tenker ikke på tabellen

Med 3-1-seieren økte City luken på tabelltoppen til ti poeng. Mye skal gå galt om ikke Guardiolas menn skal vinne ligaen.

Både Manchester United og Leicester ligger ti poeng bak City når alle lagene har spilt 24 av 38 kamper. Men manageren vil ikke snakke om tabellen.

– Jeg kan ikke se at laget tenker på tabellen, og vi har ikke snakket om det. Vi er ikke her for å forsvare ledelsen vår. Det handler om tre poeng og bare om tre poeng. Det er fortsatt 42 poeng å kjempe om, sa Guardiola.