VM-kjærester har fått klar beskjed – nektes å kysse hverandre

Den svenske verdensmesteren Maja Dahlqvist (26) har fått beskjed om å ikke være for tett på kjæresten, den amerikanske sprinteren Kevin Bolger. Begge er ilagt kysseforbud under ski-VM.

– Man må ha forståelse for at de sees. De har vært sammen i en lengre periode. Vi har tatt mange tester, og alle er friske. De vil ikke bryte noen bobler bevisst og forsøker å holde seg fra hverandre, sier den svenske landslagssjefen Anders Byström til Aftonbladet.

Mediene var ikke klar over den nye relasjonen, men både Dahlqvist og Bolger har nå bekreftet forholdet.

Hete omfavnelser på stadion



Maja Dahlqvist ble verdensmester for Sverige under lagsprinten søndag sammen med Jonna Sundling. Svenskene sikret seieren foran Sveits og Slovenia. Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla endte på en skuffende sjetteplass.

Det var under en treningstur på skistadion i Oberstdorf at Maja Dahlqvist ble observert under hete omfavnelser med sin nye kjæreste Kevin Bolger. Kyssene ble fanget opp av Aftonbladets fotograf.



Høyt fokus på smittevern



Den svenske landslagstreneren har full forståelse for at skistjernene også har behov for privatliv og for å støtte hverandre under mesterskapet, men utfordringen er at paret tilhører hvert sitt landslag.

Både VM-arrangøren og de ulike landslagene har stort fokus på smittevern, og frykten for å bli smittet av coronaviruset har ført til ekstraordinær oppladning og strenge regler så lenge Ski-VM pågår.

Et smitteutbrudd blant skiløperne kan bli skjebnesvangert.



Ilagt kysseforbud



– Vi har sagt at de må møtes utendørs, men helst ikke så tett. De har tatt tester etter det der, så vi har ikke sagt så mye mer, sier den svenske landslagssjefen.

Men han gjør det samtidig klart at kjæresteparet heretter er ilagt kysseforbud så lenge VM pågår.



Kevin Bolger ble amerikansk mester i klassisk sprint i 2017, og debuterte i verdenscupen i fristilssprint i Lahti året etter. Maja Dahlqvist vant VM-gull i lagsprint også i 2019, og i samme øvelse i 2021.