Lie unngikk alvorlig kneskade

Kajsa Vickhoff Lie fikk et brudd i beinet da hun falt i Italia søndag.

NTB

Alpinisten Kajsa Vickhoff Lie har ikke fått noen alvorlig skade utover beinbruddet som holder henne ute av drift det neste halvåret.

Det opplyser Norges Skiforbund til NTB. Lie ble søndag operert for et brudd i leggbeinet etter at hun falt stygt i verdenscuprennet i super-G i italienske Val di Fassa.

Man fryktet også en alvorlig kneskade for Lie, men hun slapp unna med et lite brudd der.

– Etter nærmere undersøkelser er det ikke funnet noen leddbåndsskade i kneet, men et lite brudd. Nå venter rehabilitering og opptrening hjemme i Norge, sier landslagslege Marc Jacob Strauss.

Han vurderer at Lie er tilbake i trening om cirka seks måneder. Det vil gå ytterligere tre måneder før hun er tilbake i konkurranse.