Norsk sliteseier over Portugal

NTB

De norske håndballgutta måtte grave svært dypt for å slå Portugal 29-28 i håndball-VM. Det ble dramatiske sluttminutter.

Det siste skuddet i kampen gikk i stolpen og ut fra Portugal. Der hadde Norge litt flaks, men like før det ble de norske gutta snytt for et klart straffekast.

– Vi har jo egentlig godt tak på kampen i gode perioder. De kommer tilbake, og så starter de å spille sju mot seks samtidig som vi bomskyter litt. Det var en fantastisk fight av gutta selv i litt motvind der ute, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Han sa også klart fra til de spanske dommerne at han ikke var helt fornøyd med dømmingen.

– Vi vinner kampen. Det er hovedprioritet. Jeg brenner litt flere skudd i dag mot et meget godt lag. Vi gjorde jobben her, og det skal vi fortsette med, sa Sander Sagosen til TV3.

Seieren gjør at Norge er med for fullt i kampen om kvartfinaleplass og oppe på samme poengantall som Portugal.

Portugiserne hentet seg inn etter å ha ligget under med fire mål to ganger i andreomgangen. Den 43-årige keeperen Humberto Gomes kom inn mot slutten og reddet svært mye, men selv ikke han kunne stoppe en sterk norsk sluttspurt.

Spenning

Sannsynligvis avgjøres alt i de siste kampene søndag. Norges skjebne kan bli klar mens de norske gutta ser Frankrike – Portugal på TV.

Like før pause pådro Portugal seg en utvisning som TV-bildene viste ikke var riktig idømt.

Norge benyttet gratissjansen og scoret to ganger ved Sander Sagosen og Magnus Jøndal. Dermed ble 14-14 til norsk 16-14-ledelse og en liten buffer inn mot 2.-omgangen.

Christian O'Sullivan var Norges bestemann den første halvtimen. Han hadde en meget sentral rolle i midtforsvaret og scoret og assisterte ofte i angrep.

Norge misbrukte en rekke åpne sjanser i første halvdel av kampen. Hadde uttellingen på disse vært noe bedre, kunne kampen langt på vei vært vunnet.

Fransk fordel

Harald Reinkind er i kjempeform, og han fortsatte med viktige initiativ og mål.

Keeper Torbjørn Bergerud kom veldig godt fra kampen. Han hadde lenge høyere redningsprosent enn sin portugisiske kollega.

Norge rykket fra noen minutter inn i 2.-omgangen ved å vinne 3-0 i en periode på bare vel 120 sekunder. Det så ut til å avgjøre kampen, men Portugal kom tilbake etter å ha ligget under med fire mål to ganger.

Norge spilte VM-finale både i 2017 og 2019, men det ble tap i begge mot vertsnasjonene Frankrike og Danmark.

Tidligere onsdag slo Sveits Island 20-18, mens Frankrike trøblet til seg 29-26 over Algerie. Det betyr at franskmennene ligger svært godt an med tanke på å spille kvartfinale. De to beste fra puljen får plass der.

Dette er resten av kampene:

Fredag: Sveits – Portugal (15.30), Island – Frankrike (18.00), Norge – Algerie (20.30).

Søndag: Algerie – Sveits (15.30), Island – Norge (18.00), Frankrike – Portugal (20.30).