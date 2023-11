Russlands utenriksminister beskylder Vesten for å legge ned OSSE

– Det er ingen grunn til optimisme for tiden. OSSE er i all hovedsak blitt et påheng til Nato og EU, mener Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: Russian Foreign Ministry Press Service / AP / NTB

NTB

Russland utenriksminister Sergej Lavrov mener at den europeiske sikkerhetsorganisasjonen OSSE er i ferd med å kollapse og at Vesten har skylden.

På et møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Skopje i Nord-Makedonia sa Lavrov at utsikten til en gjenoppliving av organisasjonen synes liten.

– Det er ingen grunn til optimisme for tiden. OSSE er i all hovedsak blitt et påheng til Nato og EU. La oss være ærlige, OSSE står på kanten av stupet. Og ett enkelt spørsmål presser seg fram: Er det noe poeng i å forsøke å gjenopplive organisasjonen, sa Lavrov.

Ukraina og de tre baltiske landene boikottet møtet i Skopje fordi Lavrov fikk komme. Andre lands representanter forlot salen under den russiske utenriksministerens innlegg.

Hybridkrig

Lavrov anklaget Vesten for å føre en såkalt hybridkrig mot Russland og framholdt at EU er blitt et aggressivt politisk prosjekt.

Den 57 land store organisasjonen OSSE ble opprettet etter den kalde krigen for å skape dialog og samarbeid mellom blokkene i Europa. Arbeidet har stanset helt opp etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar 2022 og Russlands aktive bruk av veto mot budsjettposter og utnevnelser.

Russland har blant annet nedlagt veto mot at Nato-landet Estland tar over formannskapet i OSSE i 2024. OSSEs generalsekretær Helga Schmid advarte årsmøtet om at organisasjonen msangler midler og mister ansatte.

Konkurs

OSSE unngikk såvidt konkurs i 2023 takket være ekstra innbetalinger fra flere medlemsland. Tyskland bidro med en ekstrabevilgning på 21 millioner euro.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock oppfordret medlemslandene til å bekjempe den russiske blokkeringen av OSSEs arbeid.

- Den russiske regjeringens falskspill er og har vært å ødelegge organisasjoner som bygger på fredelig sameksistens og samarbeid, gjernnom sin brutale krig mot Ukraina. Vi vil ikke tillate at dette skjer, sa den tyske utenriksministeren.

Stans krigen!

Baerbock ba president Vladimir Putin om å stanse krigen i Ukraina og gjøre slutt på den ufattelig lidelsen han bringer over millioner av mennesker. Lavrov var ikke til stede under hennes innlegg, noe hun påpekte.

- Som på andre internasjonale møter er han bare i rommet når han selv snakker, han hører aldri på andre, sa den tyske utenriksministren.

Hun presiserte at en stans i krigføringen krever ingen forhandlinger, spesielt ikke innrømmelser fra ukrainsk side.

- Det som trengs, er en beslutning fra russisk side om å slutte seg til prinsippene som OSSE bygger på, trekke ut sine styrker og forplikte seg til fredelig sameksistens, sa Baerbock.