Grunneiere i Finnmark sier nei til avtale om vindkraftverk

NTB

Grunneierselskapet FeFo sier nei til etableringen av Davvi vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Det kan stanse regjeringens plan for elektrifisering av Melkøya.

Etter styremøte tirsdag sendte Finnmarkseiendommen (FeFo) ut en pressemelding der det går fram at selskapet takker nei til forhandlinger om grunneieravtale for Davvi vindkraftverk, melder NRK.

– Hensynet til lokalsamfunn og lokale rettighetshavere, blant annet reindrift, friluftsliv og naturvern veier tyngst for FeFo. Derfor takker FeFo nei til forhandlinger, skriver FeFo.

– Vi mener det er viktig at Dávvi vindpark ikke blir etablert. Området de ønsker å legge bånd på er enormt, sier styreleder Kurt Wikan i FeFo til NRK.

Kommunen er positiv

Det finske eierselskapet bak Greselandet DA har hatt planer om å sette opp 170 vindturbiner til det som skal bli Davvi vindkraftverk på fjellplatået Vuonjalrášša og Oarje Borgašgáisá i Lebesby kommune. Kraftverket er sentralt i regjeringens planer om å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya, og dermed også avgjørende for å kutte et av de største enkeltutslippene av CO2 i Norge.

Lebesby kommune er imidlertid positive til vindkraftutbygging.

– Det er FeFos rett som grunneier å si nei. Vi har ønske om å realisere prosjekter som er viktig for både oss og regionen, sier ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) til NRK.

Sikre lokal kontroll

FeFo viser til at det lokale Finnmark Kraft AS er etablert for å sikre lokal kontroll på vindkraftressursene og er derfor gitt enerett til å inngå grunneieravtale om utvikling, bygging og drift av vindkraft på deres område. Dette ønsker FeFo også at fremtidige prosjekter skal utvikles etter.

Avslaget til Grenselandet betyr derfor ikke et definitivt nei til vindkraftverk i området.

- FeFo tok initiativet til etableringen av Finnmark Kraft AS for å sikre lokal kontroll på vindkraftressursene og at verdiskapingen skulle komme Finnmark til gode. Lokal kontroll innebærer bl.a. at reindriftens og lokalsamfunnets interesser ivaretas på en god måte, skirver FeFo i pressemeldingen.