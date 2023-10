SSB: Vindkraft hadde grunnrente på 7,6 milliarder i fjor

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet grunnrenten for ulike bransjer i fjoråret. Grunnrente er ekstraordinær avkastning som følge av tilgang til naturressurser.

Dagens Næringsliv melder at SSB-rapporten viser at 2022 ga historisk høy grunnrente for alle de fire bransjene: Vindkraft 7,6 milliarder kroner, kraft (vann, vind, varme) 128 milliarder kroner, oppdrett 28 milliarder kroner, olje- og gass 1665 milliarder kroner.

Vindkraftbransjen har på sin side ment at den reelle grunnrenten er mye lavere fordi beregningene ofte er basert på spotprisen i markedet, og ikke at en stor andel av kraften er solgt på lange kontrakter til lavere priser.

I SSB-rapporten er det imidlertid tatt med en beregning justert for slike kontrakter. Det er også justert for at mye kraft produseres i områder med lave priser, som i Trøndelag.

Regjeringen har foreslått grunnrenteskatt på vindkraft, og egentlig skulle det hatt virkning fra årsskiftet, men i stedet ble saken utsatt og et moderert forslag lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet.