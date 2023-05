MDG og miljøbevegelsen skuffet over manglende bevilgninger til klimapolitikk

NTB

MDG og flere miljø- og klimaorganisasjoner sier de er skuffet over regjeringens manglende midler til klima- og miljøsaker.

– Revidert statsbudsjett bringer oss ikke en centimeter nærmere å stanse natur- og klimakrisen. Det burde bekymre flere enn oss i Naturvernforbundet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringen bruker nesten 56 milliarder ekstra fra oljefondet, og flere klima- og miljøorganisasjoner stiller spørsmål ved det de mener er regjeringens manglende satsing på klima- og naturtiltak.

– Jeg skjønner at det sjelden er rom for nye satsinger i et revidert budsjett, men vi må kunne forvente at regjeringen følger opp viktige forpliktelser fra høstens budsjettforlik med SV, sier Zero-leder Sigrun Aasland.

Verdens naturfond (WWF) mener at Norge er langt unna å innfri de forpliktelsene som ble inngått i den nye globale naturavtalen som ble vedtatt i september i fjor.

– Regjeringen leverer fremdeles et grått budsjett uten forsterket innsats på natur, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Også Miljøpartiet De Grønne mener at regjeringen ikke satser nok på klima i det reviderte budsjettet.

– Regjeringen har meldt inn høyere klimamål til FN, signert en naturavtale i Montreal og FN har kommet med en ny rapport som understreker at klimakrisen bare kan løses med tiltak som innføres nå. Regjeringen kommer ikke med noen nye grep for klima, og alt de gjør for natur er å sette av noen millioner til en laksetrapp, sier nestleder Lan Marie Berg.