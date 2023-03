MDG-er raser mot kongen: – Tonedøvt

MDG retter kritikk mot kong Harald etter at han gratulerte Kinas president Xi Jinping med gjenvalget. Her fra statsbesøket da kongen og dronning Sonja besøkte Kina i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Utenrikspolitisk talsperson i MDG, Carl Johansen, er svært lite fornøyd med at kong Harald har gratulert president Xi Jinping med gjenvalget i Kina.

– Kina har ikke frie valg. Det er et absolutt diktatur. Xi Jinping er historiens mektigste diktator, og Putins fremste støttespiller og bestevenn i krigen mot Ukraina og demokratiet. Kongens gratulasjon er tonedøv.

Det sier utenrikspolitisk talsperson i MDG, Carl Johansen til NTB, etter at kong Harald fredag gratulerte den kinesiske presidenten med å bli gjenvalgt. 10. mars ble presidenten valgt for fem nye år av Folkekongressen i Kina. Xi har vært Kinas øverste leder siden 2012.

Johansen påpeker at kongen er landets formelle statsoverhode og dermed sender gratulasjonene på vegne av det norske folket.

– Altså gratulerer Norges statsoverhode på vegne av det norske folk en av verdens mest brutale og skruppelløse diktatorer med at han har klart å kare til seg makten i det som er en historisk tredje periode. All makt er nå samlet i Xi Jinpings hender. Det er ingenting å feire.

– Ikke oppdatert strategien siden 2007

Han sier også at kongens varme ord bare understreker hvor overmoden tiden er for en nyorientering i forhold til Kina og andre diktaturer Norge handler og samarbeider med.

– Norge har ikke oppdatert sin Kina-strategi siden 2007, til tross for at PST nå slår fast at Kina er en av de største sikkerhetstruslene mot Norge.

I tillegg til å ha strammet inn grepet om makta, anklages Xi for å drive en undertrykkende politikk mot blant annet uigur-minoriteten. Kina er anklaget for folkemord mot uigurene, noe de blankt avviser at skjer.

– Opp til regjeringen

NTB har forelagt kritikken overfor Kongehuset. Kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet skriver i en epost til NTB at det er regjeringen som er ansvarlige for den norske utenrikspolitikken.

– Som statsoverhode sender Hans Majestet Kongen gratulasjoner på vegne av Norge, på bakgrunn av hva norske myndigheter tilråder. Jeg henviser derfor til Utenriksdepartementet for ytterligere svar, sier Varpe.

– I tråd med protokollær praksis sender vårt statsoverhode gratulasjon til land vi har diplomatiske forbindelser med, ved skifte eller gjeninnsettelse av det landets statsoverhode, sier pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet,