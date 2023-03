Bjørnar Moxnes støtter å sende norske våpen til Ukraina

NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og flertallet i sentralstyret sier ja til å sende norske våpen til Ukraina. Moxnes ville tidligere ikke si hva han mente i saken.

– Rødt må ha en prinsipiell antiimperialistisk politikk og stå for disse prinsippene i praksis. Etter mitt syn innebærer det både at Rødt skal si ja til at Ukraina må kunne få våpenstøtte fra Norge, men ikke ubetinget, og at Norge må jobbe hardere for en fredsløsning, sier Bjørnar Moxnes til NRK.

Rødt skal behandle saken på landsmøtet i april. I januar leverte komiteen som foreslår politiske uttalelser til landsmøtet, en innstilling som var imot våpenstøtte til Ukraina. Med ti stemmer mot fire går nå sentralstyret i partiet inn for å sende våpen.

Moxnes mener situasjonen det siste året har endret seg, og at argumentene partiet hans hadde da ikke står seg lenger.

– Ukraina er under angrep fra et Russland med erklærte imperialistiske ambisjoner, og ber om våpen, da må vi kunne bidra med det. Norge har blant annet luftvern de desperat trenger, sier Rødt-lederen.

Han mener samtidig at Norge må jobbe hardere diplomatisk enn man har gjort til nå for å få en rettferdig og varig fredsløsning.

Rødt har den siste tiden fått kritikk for deres holdning i saken om våpenstøtte til Ukraina, og Moxnes har fått kritikk fordi han ikke ville si hva han mente om saken.

Partiet fikk blant annet, som eneste parti, ikke være med på Ukraina-forliket i Stortinget i februar fordi de ville skrive inn i avtalen at de ikke støtter de direkte donasjonene av våpen fra Norge.