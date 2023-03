Bjarne Brøndbo deltar på lakseskatt-protest: – Kjenner folk som biter negler

– Det må være et skattenivå og en forutsigbarhet som gir levelige kår for alle som driver i næringen. Vi trenger et næringsliv som fungerer i distriktene, sier Bjarne Brøndbo.

DDE-vokalisten er trekkplaster på «Kystbrølets» politiske markering mot den omstridte lakseskatten når Senterpartiet samles til landsmøte.

Selv avviser den populære artisten at han har tatt standpunkt til den foreslåtte skattleggingen, men sier at han forstår at mange innen havnæringen er urolige for arbeidsplassene.

– Jeg kjenner folk som biter negler fordi de er redde for jobbene sine. Det må være et skattenivå og en forutsigbarhet som gir levelige kår for alle som driver i næringen. Vi trenger et næringsliv som fungerer i distriktene, sier Bjarne Brøndbo til TV 2.

Forslaget om innføring av grunnrenteskatt, som også omtales som «lakseskatten» og «superprofitt», har skapt store bølger i distriktsnorge og på Stortinget.

– De har lurt kysten. Nå må de våkne

Intensjonen med forslaget er at det skal betales skatt av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, som vann, vind og hav. Grunnrenteskatt skal betales av inntekter selskapene får utover det de normalt kan forvente av egne investeringer og arbeidsinnsats.

Blant dem som har reagert kraftig, er tidligere ordfører Hans Stølan på Frøya. Han har meldt seg ut av Senterpartiet i protest mot egen regjering.

– Jeg anså Sp som et distriktsparti. Men etter at partiet kom i regjering, virker det som om de har glemt at også kysten er en del av distriktene. Jeg kan ikke stå inne for det de nå gjør. De har lurt kysten. Nå må de våkne, sier Stølan til VG.

– Bjarne er en folkelig artist

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Fredrik Varfjell / NTB Les mer Lukk

Han er initiativtaker til Kystbrølet, og hovedtillitsvalgt i sjømatselskapet Salmar på Frøya i Trøndelag. Stølan har denne forklaringen på hvorfor valget falt på Brøndbo til å profilere den politiske markeringen førstkommende fredag.

– Bjarne er en folkelig artist, så det er naturlig at vi spurte ham, og vi er glad for at han svarte ja. Han har noen kjente sanger som kan passe bra, mener Stølan.

Han sier det er «vår fordømte plikt» å bruke aksjonsdemokratiet til å gi finansminister Vedum og regjeringen klar beskjed.

Vedum: – De kan bidra mer økonomisk tilbake til lokalsamfunn og fellesskapet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har tidligere redegjort for hvorfor regjeringen vil innføre hardere skattlegging av havbruksnæringen.

– Norsk havbruksnæring er vellykket, skaper store verdier og har hatt svært høy inntjening. Vi mener at de som har høye overskudd ved bruk av fellesskapets naturressurser, kan bidra mer økonomisk tilbake til lokalsamfunn og fellesskapet gjennom en grunnrente, sa Vedum til NTB i slutten januar.

Det er ventet at finansdepartementet vil legge fram det nye lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk i løpet av mars etter en omfattende høringsrunde.