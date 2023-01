Støre: Åpen for å vurdere «alt av løsninger» som kan få ned strømprisene

– Vi er åpne for å vurdere alt av løsninger som kan stabilisere og få prisene ned, sa statsminister Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets sentralstyremøte på Sundvolden Hotel.

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at regjeringens klare mål er å få ned strømprisene. Men han vil styre unna løsninger som kan skape trøbbel i framtiden

– Vi er åpne for å vurdere alt av løsninger som kan stabilisere og få prisene ned. Men vi kommer aldri til å gå inn for kortsiktige løsninger, som kan sette oss i trøbbel i fremtiden eller som kan true forsyningssikkerheten. Vi må finne løsningene i samarbeid med våre nordiske og europeiske naboer, sa Støre da han talte til Arbeiderpartiets sentralstyremøte mandag.

Både sentralstyret og Arbeiderpartiets statsråder er samlet på Sundvolden Hotel for å sette i gang det nye året og utvikle ny politikk.

Støre vedgår at de gikk ut av 2022 med et lavt nivå på meningsmålingene.

– Vi må ta på alvor at mange velgere er usikre nå. Mange setter seg på gjerdet og vil ha bedre svar fra oss. Blant annet når det gjelder strømpriser: vi har vært vant med at de er lave og stabile, nå har de i over ett år vært høye og ustabile, sier statsministeren.

– I gang med hovedjobben

Han sier at det klare politiske målet til regjeringen er å få ned strømprisene på sikt.

– Vi er i gang med hovedjobben, nemlig å legge til rette for mer fornybar kraft. Samtidig må vi dempe prispresset her og nå, sier Støre.

Han viser til at kraftselskapene har fått tydelig beskjed om å fylle vannkraftmagasinene, og at fastprismarkedet for næringslivet er i ferd med å komme på plass.

– Og så gir vi strømkundene Europas beste strømstøtte på 75 milliarder kroner i 2022 og 2023. I år og neste år bruker vi like mye på strømstøtte som vi bruker på å gi alle barn og unge grunnskole hvert år, sier Støre.

Medlemsvekst i Ap

Selv om Arbeiderpartiet har slitt på målingene de siste månedene, trekker Støre fram to lyspunkter.

– Vi går ut inn i 2023 med medlemsvekst og flere tusen som har meldt seg som kandidater for Arbeiderpartiet til kommune- og fylkestingsvalget til høsten, sier han.

Nå er han klar for å «mobilisere laget maksimalt» fram mot lokalvalget til høsten.

Han ønsker at Arbeiderpartiet skal kjennetegnes av følgende i valgåret:

* Trygg styring.

* Sterkere fellesskap.

* Og vi skal være til å stole på.

Skal diskutere vedtekter

Arbeiderpartiets sentralstyre er samlet til møte både mandag ettermiddag og tirsdag formiddag. I løpet av møtet skal de blant annet diskutere vedtektene i partiet, noe et utvalg nå har vurdert.

Eventuelle endringer i vedtektene kan få betydning for tidligere nestleder Trond Giske og hans hurtigvoksende lokallag i Trondheim. Vedtektene regulerer blant annet hvor mange delegater lokallagene får sende til landsmøter.

I tillegg skal sentralstyret diskutere hvem som skal sitte i partiets valgkomité, som skal finne kandidater til partiets toppledelse fram mot landsmøtet. Det er usikkert om de vil konkludere om dette i løpet av møtet.